Сегодня – день славянской письменности

День славянской письменности и культуры отмечается 24 мая. Он возник в далёком 1863 году. Праздник связан с чествованием святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия — просветителей славян и создателей славянской азбуки.

Впервые День письменности и культуры отпраздновали 24 мая в Болгарии еще в 1857 году, затем эта традиция перешла и в некоторые другие страны, где проживают славянские народы.

Как известно, святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий происходили из знатного и благочестивого рода и проживали в греческом городе Солуни. Они были православными монахами и славянскую азбуку создали в греческом монастыре.