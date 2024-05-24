Сегодня – день славянской письменности

Впервые День письменности и культуры отпраздновали 24 мая в Болгарии еще в 1857 году, затем эта традиция перешла и в некоторые другие страны, где проживают славянские народы.
Как известно, святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий происходили из знатного и благочестивого рода и проживали в греческом городе Солуни. Они были православными монахами и славянскую азбуку создали в греческом монастыре.
Учёные считают, что славянская письменность была создана в 9 веке, примерно в 863 году. Новый алфавит получил название «кириллица» по имени одного из братьев, Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. А помогал ему в богоугодном деле образования славянских народов старший брат Мефодий.
Кирилл, который с малых лет проявил большие способности и в совершенстве постиг все науки своего времени, а также изучил многие языки, на основе греческой создал славянскую азбуку. Он существенно изменил греческую азбуку, чтобы более точно передать славянскую звуковую систему.
Были созданы две азбуки — глаголица и кириллица. Кроме того, братья-греки перевели на славянский язык Евангелие, Апостол и Псалтырь.
За вклад святых Кирилла и Мефодия в культуру Европы в 1980 году их объявили покровителями Старого континента.
День памяти этих святых, который Церковь отмечает 24 мая, как День славянской письменности и культуры начали праздновать в Болгарии ещё в 19 веке, а затем эта традиция перешла и в другие страны: Россию, Украину, Белоруссию, Молдову.
В настоящее время этому празднику посвящаются научные форумы, проводятся фестивали, выставки, книжные ярмарки, поэтические чтения, смотры художественной самодеятельности, концерты и другие разнообразные культурные мероприятия.
Также традиционно в честь праздника проводится Международная научная конференция «Славянский мир: общность и многообразие».
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