Equifax Canada тестирует использование данных об арендных платежах для определения кредитных рейтингов

Equifax Canada изучает, как данные об арендной плате могут влиять на кредитные рейтинги, чтобы помочь сделать кредитные и финансовые услуги доступными для большего числа людей.



Агентство сообщило, что оно тестировало небольшие объемы данных об арендных платежах для оценки их пригодности.

“Equifax Canada лидирует в этом направлении и моделирует, как арендные платежи, так же как и платежи по ипотеке, могут помочь повысить кредитный рейтинг”, – заявила президент и исполнительный директор Equifax Canada Сью Хатчисон в пресс-релизе.

“Это так важно для молодых канадских потребителей, новоиспеченных канадцев и малообеспеченных потребителей”.

В прошлом месяце федеральное правительство объявило, что хочет, чтобы история арендных платежей учитывалась при расчете кредитного рейтинга.

“Арендаторы имеют значение, и молодые канадцы вкладывают много своих с трудом заработанных денег в аренду жилья. Мы считаем, что это должно иметь гораздо большее значение”, – сказал премьер-министр Джастин Трюдо, объявляя 27 марта о нескольких инициативах, направленных на помощь арендаторам.

В своем бюджете на прошлой неделе Оттава призвала банки, финансовые компании и кредитные бюро уделить приоритетное внимание запуску инструментов, которые позволили бы арендаторам сообщать об истории своих арендных платежей.

По словам правительства, это может помочь большему числу арендаторов стать домовладельцами, поскольку своевременные арендные платежи могут повысить кредитный рейтинг и облегчить получение ипотечного кредита или более низкой процентной ставки.

Некоторые компании, в том числе Equifax Canada, приветствовали заявление Оттавы, в то время как защитники интересов арендаторов заявили, что это может оказаться палкой о двух концах.

Элизабет Малхолланд, исполнительный директор благотворительной организации Prosper Canada, сказала, что многие люди сталкиваются с более высокими расходами на аренду жилья и не всегда могут вовремя вносить плату за аренду.

По этой причине важно, чтобы люди могли контролировать, хотят ли они делиться данными об аренде жилья с кредитными бюро.

“Если вы просто введете их в систему, это может стать проблемой для многих людей с низким доходом и уязвимых слоев населения”, – сказала она.

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