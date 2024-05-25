Канадский центр вакцинации, стоимость которого составляет миллионы долларов, не выпустил ни одного препарата

Центр по производству вакцины против Covid в Канаде не выпустил ни одной дозы никакого препарата.

Правительство потратило миллионы долларов на строительство здания.

“На пике пандемии коронавируса премьер-министр Джастин Трюдо пообещал выделить миллионы долларов на строительство центра по производству вакцин в Монреале, чтобы начать производство вакцины против covid в Канаде к концу 2020 года.

Спустя 4 года с конвейера не сходит ни один флакон доступной вакцины”, – говорится в заявлении CBC News.

Несмотря на то, что центр не производит вакцины, правительство ежегодно выделяет средства на его содержание.

Объем финансирования составляет 11 300 миллионов долларов США.

По словам представителей американской компании, которая должна была производить вакцины в центре, несмотря на задержку, выпуск препарата все равно ожидается в ближайшее время.

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