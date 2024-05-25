Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости В Канаде мужчина нашел свой бумажник, который потерял 33 года назад
https://ginzo.ru/s

В Канаде мужчина нашел свой бумажник, который потерял 33 года назад

Степан Артемьевский Май 25, 2024 Новости, Новости Канады, Это интересно Комментарии к записи В Канаде мужчина нашел свой бумажник, который потерял 33 года назад отключены 9 Просмотров

Взрывом из прошлого назвал человек, который потерял бумажник, его обнаружение треть века спустя

 

По словам Ника Чоудхури, в 1991 году он вместе с другом прогуливался возле озера и положил бумажник на камень.

Когда он вернулся за ним, бумажник исчез.

“В бумажнике были мое свидетельство о рождении, удостоверение личности и карточка социального страхования”, – сказал Чоудхури.

В 2024 году 14- летний мальчик, сын Билла Ли нашел этот самый бумажник.

Содержимое хорошо сохранилось, и, согласно внутренним документам, они смогли найти Ника Чоудхури и вернуть ему пропавшие документы и сам кошелек.

“Это действительно здорово, как взрыв из прошлого”, – поделился впечатлениями Ник.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*