В Канаде мужчина нашел свой бумажник, который потерял 33 года назад

По словам Ника Чоудхури, в 1991 году он вместе с другом прогуливался возле озера и положил бумажник на камень.
Когда он вернулся за ним, бумажник исчез.
“В бумажнике были мое свидетельство о рождении, удостоверение личности и карточка социального страхования”, – сказал Чоудхури.
В 2024 году 14- летний мальчик, сын Билла Ли нашел этот самый бумажник.
Содержимое хорошо сохранилось, и, согласно внутренним документам, они смогли найти Ника Чоудхури и вернуть ему пропавшие документы и сам кошелек.
“Это действительно здорово, как взрыв из прошлого”, – поделился впечатлениями Ник.
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