Банк Канады может трижды снизить процентные ставки

По оценкам аналитиков, Банк Канады будет готов трижды снизить процентные ставки до первого снижения ставки Федеральной резервной системой, даже если это будет означать дальнейшее ослабление канадского доллара.

Инвесторы ожидают, что центральный банк Канады начнет снижать ставки в июне или июле, при этом сегодняшние данные по инфляции являются решающим фактором, сообщает Reuters.

Между тем, ожидается, что Федеральная резервная система отложит снижение ставок до сентября, несмотря на более низкие, чем ожидалось, данные по инфляции в США, опубликованные в среду.

В настоящее время базовая процентная ставка Банка Канады составляет 5%, что на 38 базисных пунктов ниже средней точки диапазона процентных ставок Федеральной резервной системы. Любое дальнейшее увеличение этой разницы может оказать дополнительное давление на канадский доллар.

Однако аналитики предполагают, что потребуется значительное падение курса национальной валюты, чтобы повлиять на стоимость импорта настолько, чтобы поставить под угрозу цель центрального банка по снижению инфляции до 2%.

“Хотя теоретически существует предел того, насколько Банк Канады может устанавливать свою процентную ставку ниже ставки по фондам ФРС, она, вероятно, значительно ниже текущего уровня”, – сказал главный рыночный стратег Corpay Карл Шамотта в интервью Reuters. “Обменный курс может ослабнуть, если разница в процентных ставках продолжит увеличиваться… но переход к инфляции должен быть относительно скромным”.

Канадский доллар уже обесценился почти на 2,7% по отношению к доллару США в этом году, поскольку доллар США укрепился. Хотя ослабление канадского доллара может привести к увеличению затрат на импорт и инфляции, аналитики утверждают, что у центрального банка есть возможность действовать, прежде чем это станет проблемой.

“Как показывает практика, падение курса канадского доллара на 10% привело бы к росту цен на основные товары на 2,5%”, – сказала Оливия Кросс из Capital Economics, отметив, что основные товары составляют около 30% потребительской корзины Канады.

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Учитывая, что ключевая ставка Банка Канады составляет 5%, что уже на 38 базисных пунктов ниже среднего уровня ФРС, инвесторы ожидают снижения ставок в Канаде уже в июне или июле. Апрельские данные по инфляции, которые будут опубликованы 21 мая, станут решающим фактором, поскольку прогнозы указывают на рост на 2,8% в годовом исчислении.

Разница в процентных ставках остается в пределах 100 базисных пунктов после финансового кризиса 2008-09 годов. Однако глава Банка Канады Тифф Маклем сказала: “Мы определенно не близки к этому пределу”, предполагая, что в случае дальнейшего ухудшения экономических перспектив Канады будет больше возможностей для расхождений.

“Более сильное, чем ожидалось, давление на сектор домохозяйств в связи с продлением ипотечных кредитов может дать Банку больше возможностей для отступления от требований ФРС”, – сказал макростратег TD Securities Роберт Бот.

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