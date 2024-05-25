Канада предлагает изменить норму учета прироста капитала

Федеральное правительство предложило увеличить норму учета прироста капитала в рамках федерального бюджета на 2024 год.

В федеральном бюджете на 2024 год предлагается увеличить долю прироста капитала, полученного после 2024/6/25 годов, с половины до 3/2 для компаний и трастов и с половины до 3/2 для части прироста капитала, полученного за год на сумму свыше 250 000 канадских долларов для физических лиц.

Детали законопроекта, необходимые для реализации этих предлагаемых изменений, еще не опубликованы Казначейством.

Предложение можно найти в документе “Налоговые меры: дополнительная информация”, который прилагается к бюджетному пакету на 2024 год.

Подробная информация о законопроекте, необходимом для реализации этих предлагаемых изменений, прошла первое чтение в Палате общин в Уведомлении о путях и средствах внесения бюджета на 2024 год или в законопроекте C-69 “Закон об исполнении бюджета на 2024 год”, № 1, 2024-5-2.

Министерство финансов отмечает, что в бюджетном пакете на 2024 год детали проекта и другие соответствующие поправки будут обнародованы в ближайшие месяцы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.