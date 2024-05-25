Канадские ученые создали “биологическое оружие” против клещей

Ученые из лаборатории Грис при Университете Саймона Фрейзера создали новый препарат, отпугивающий клещей. Он действует эффективнее химических препаратов, поскольку основан на феромонах муравьев, главного врага паразитов.

Авторы рассказали о разработке на страницах журнала Королевского общества открытых наук.

Эксперты предполагают, что по мере эволюции клещей у них выработались механизмы, позволяющие избегать врагов. Учитывая биологические особенности членистоногих, они, скорее всего, руководствуются химическими сигналами.

“Мы решили обратить внимание на муравьев, потому что они являются общественными насекомыми и используют огромный спектр феромонов для общения друг с другом. Они химически шумные”, – прокомментировала Клэр Гудинг, биолог из лаборатории Gris.

Эксперименты показали, что клещи действительно боятся поверхности, на которую нанесены муравьиные феромоны. Затем исследователи отдельно изучили вещества, входящие в состав секрета насекомых. Газовая хроматография и масс-спектрометрия помогли найти соединения из муравьиных ядов и желез Дюфура, которые обладают таким же отпугивающим эффектом.

Чтобы не беспокоить носителей феромонов, химики синтезировали аналогичные соединения в лаборатории. Вещество показало такие же хорошие результаты, как и его природный прототип. Его можно добавлять в состав репеллентов или использовать для обработки природных территорий.

Пока что создатель инструмента не знает, когда он будет доступен. Разработка находится на стадии патентования.

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