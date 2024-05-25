Канадские ученые создали “биологическое оружие” против клещей

Авторы рассказали о разработке на страницах журнала Королевского общества открытых наук.
Эксперты предполагают, что по мере эволюции клещей у них выработались механизмы, позволяющие избегать врагов. Учитывая биологические особенности членистоногих, они, скорее всего, руководствуются химическими сигналами.
“Мы решили обратить внимание на муравьев, потому что они являются общественными насекомыми и используют огромный спектр феромонов для общения друг с другом. Они химически шумные”, – прокомментировала Клэр Гудинг, биолог из лаборатории Gris.
Эксперименты показали, что клещи действительно боятся поверхности, на которую нанесены муравьиные феромоны. Затем исследователи отдельно изучили вещества, входящие в состав секрета насекомых. Газовая хроматография и масс-спектрометрия помогли найти соединения из муравьиных ядов и желез Дюфура, которые обладают таким же отпугивающим эффектом.
Чтобы не беспокоить носителей феромонов, химики синтезировали аналогичные соединения в лаборатории. Вещество показало такие же хорошие результаты, как и его природный прототип. Его можно добавлять в состав репеллентов или использовать для обработки природных территорий.
Пока что создатель инструмента не знает, когда он будет доступен. Разработка находится на стадии патентования.
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