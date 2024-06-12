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Татьяна Семенова
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Татьяна Семёнова, брокер по жилой и коммерческой недвижимости

Татьяна Семёнова, брокер по жилой и коммерческой недвижимости
с более чем 25-летним опытом работы в сфере жилой и коммерческой недвижимости в Монреале, Квебеке и Канаде.

Предоставление высококачественных услуг по продаже, покупке и аренде недвижимости, ориентируясь на потребности клиентов и обеспечивая максимальную выгоду и комфорт для них.

Услуги:

— Покупка и продажа жилой недвижимости: Консультации по выбору идеального дома, переговоры с продавцами и покупателями, сопровождение сделки от начала до конца.
— Коммерческая недвижимость: Помощь в поиске подходящих коммерческих помещений, оценка стоимости, оформление сделок.
— Аренда недвижимости: Подбор оптимальных вариантов аренды для жилых и коммерческих нужд.

Почему выбирают Татьяну Семёнову:

— Более 25 лет опыта в сфере недвижимости в Канаде.
— Глубокое знание рынка и актуальных тенденций.
— Индивидуальный подход к каждому клиенту.
— Профессионализм и надёжность в каждой сделке.

Контакты:
— Телефон: +1 514 501-7277

Свяжитесь с Татьяной Семёновой сегодня и получите экспертную помощь в вопросах недвижимости в Монреале, Квебеке и Канаде.

Она всегда готова помочь вам найти идеальный дом или коммерческое помещение, обеспечив при этом максимально выгодные условия сделки.

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Контакты

Телефон
+1 514 501-7277
Email
agentsemenova@gmail.com

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