Татьяна Семёнова, брокер по жилой и коммерческой недвижимости

с более чем 25-летним опытом работы в сфере жилой и коммерческой недвижимости в Монреале, Квебеке и Канаде.

Предоставление высококачественных услуг по продаже, покупке и аренде недвижимости, ориентируясь на потребности клиентов и обеспечивая максимальную выгоду и комфорт для них.

Услуги:

— Покупка и продажа жилой недвижимости: Консультации по выбору идеального дома, переговоры с продавцами и покупателями, сопровождение сделки от начала до конца.

— Коммерческая недвижимость: Помощь в поиске подходящих коммерческих помещений, оценка стоимости, оформление сделок.

— Аренда недвижимости: Подбор оптимальных вариантов аренды для жилых и коммерческих нужд.

Почему выбирают Татьяну Семёнову:

— Более 25 лет опыта в сфере недвижимости в Канаде.

— Глубокое знание рынка и актуальных тенденций.

— Индивидуальный подход к каждому клиенту.

— Профессионализм и надёжность в каждой сделке.

Контакты:

— Телефон: +1 514 501-7277

Свяжитесь с Татьяной Семёновой сегодня и получите экспертную помощь в вопросах недвижимости в Монреале, Квебеке и Канаде.

Она всегда готова помочь вам найти идеальный дом или коммерческое помещение, обеспечив при этом максимально выгодные условия сделки.

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