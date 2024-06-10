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Ветеринарная клиника Métropolitaine
Ищете заботливого ветеринара, который говорит на вашем языке? Доктор Камель Шерради, выпускник Московской Ветеринарной Академии, предлагает полный спектр услуг для вашего питомца:
- Терапия: Индивидуальный подход к лечению каждого животного.
- Профилактика: Предотвращение заболеваний - ключ к долгой и счастливой жизни вашего питомца.
- Хирургия: Современные хирургические технологии для здоровья вашего любимца.
- Цифровая радиология: Быстрая и точная диагностика с помощью передового оборудования.
- Стоматология: Улыбка вашего питомца будет сиять!
- Лабораторные анализы: Все необходимые анализы проводятся непосредственно в клинике для вашего удобства.
Запишитесь на прием уже сегодня по тел. (514)731-9442 и позаботьтесь о здоровье вашего четвероногого друга с любовью и профессионализмом!
Контакты
Адрес
6026 Coolbrook Ave, Montréal, QC H3X 2M6, Canada
Телефон
Denis Dankoff
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