Ветеринарная клиника Métropolitaine

Ищете заботливого ветеринара, который говорит на вашем языке? Доктор Камель Шерради, выпускник Московской Ветеринарной Академии, предлагает полный спектр услуг для вашего питомца:

Терапия : Индивидуальный подход к лечению каждого животного.

: Индивидуальный подход к лечению каждого животного. Профилактика : Предотвращение заболеваний - ключ к долгой и счастливой жизни вашего питомца.

: Предотвращение заболеваний - ключ к долгой и счастливой жизни вашего питомца. Хирургия : Современные хирургические технологии для здоровья вашего любимца.

: Современные хирургические технологии для здоровья вашего любимца. Цифровая радиология : Быстрая и точная диагностика с помощью передового оборудования.

: Быстрая и точная диагностика с помощью передового оборудования. Стоматология : Улыбка вашего питомца будет сиять!

: Улыбка вашего питомца будет сиять! Лабораторные анализы: Все необходимые анализы проводятся непосредственно в клинике для вашего удобства.

Запишитесь на прием уже сегодня по тел. (514)731-9442 и позаботьтесь о здоровье вашего четвероногого друга с любовью и профессионализмом!