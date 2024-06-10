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Chelsia
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Ветеринарная клиника Métropolitaine

Ищете заботливого ветеринара, который говорит на вашем языке? Доктор Камель Шерради, выпускник Московской Ветеринарной Академии, предлагает полный спектр услуг для вашего питомца:

  • Терапия: Индивидуальный подход к лечению каждого животного.
  • Профилактика: Предотвращение заболеваний - ключ к долгой и счастливой жизни вашего питомца.
  • Хирургия: Современные хирургические технологии для здоровья вашего любимца.
  • Цифровая радиология: Быстрая и точная диагностика с помощью передового оборудования.
  • Стоматология: Улыбка вашего питомца будет сиять!
  • Лабораторные анализы: Все необходимые анализы проводятся непосредственно в клинике для вашего удобства.

Запишитесь на прием уже сегодня по тел. (514)731-9442 и позаботьтесь о здоровье вашего четвероногого друга с любовью и профессионализмом!

Контакты

Адрес
6026 Coolbrook Ave, Montréal, QC H3X 2M6, Canada
Телефон
+1 514 731-9442
Email
vet.metropolitaine@hotmail.com
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