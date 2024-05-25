Volkswagen неожиданно отложил продажи в США своего седана EV ID.

Причина решения компании неизвестна. Как уточняется, еще в 2023 году в нескольких пресс-релизах Volkswagen объявил о начале продаж электрического седана ID.7 в США и Канаде в течение 2024 года.

Речь шла как о начале продаж, так и о налаживании производственных линий.

В то же время, после объявления об отмене старта продаж ID.7, Volkswagen не назвал новый крайний срок — на неопределенный срок отказаться от поставок этой модели в Северную Америку.

По слухам, компания сосредоточится на продаже IDs.7 в ЕС, поскольку эта модель пользуется большой популярностью в регионе.

В США и Канаде этот электромобиль также ждали с нетерпением.

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