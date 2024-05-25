Volkswagen неожиданно отложил продажи в США своего седана EV ID.

Речь шла как о начале продаж, так и о налаживании производственных линий.
В то же время, после объявления об отмене старта продаж ID.7, Volkswagen не назвал новый крайний срок — на неопределенный срок отказаться от поставок этой модели в Северную Америку.
По слухам, компания сосредоточится на продаже IDs.7 в ЕС, поскольку эта модель пользуется большой популярностью в регионе.
В США и Канаде этот электромобиль также ждали с нетерпением.
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