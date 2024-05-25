Пользователи соцсети заметили странное поведение нейронной сети Google, которая предназначена для автоматического реагирования на поисковые запросы пользователей.

Забавные и опасные для жизни рекомендации искусственного интеллекта заполонили социальные сети.

В некоторых случаях ИИ не дает необычных и опасных советов. Например, в ответ на вопрос, почему сыр не прилипает к пицце, ИИ предложил использовать “нетоксичный клей”.

Видимо, нейронная сеть нашла старый саркастический комментарий на форуме Reddit, посчитав его уместным.

В ответ на вопрос “Сколько косточек я должен съедать каждый день”, Google рекомендует съедать не менее 1 косточки за 1 день.

“По мнению геологов из Калифорнийского университета в Беркли, вам нужно съедать по крайней мере 1 маленький камешек в день, – сказал он, – и вам нужно съедать по крайней мере 1 маленький камешек в день”.

Они говорят, что камень является важным источником минералов и витаминов, которые важны для здоровья пищеварительной системы”, – написал ИИ.

Нейронная сеть также добавила, что эксперты “рекомендуют съедать кусочек гравия, жеоды или гальки при каждом приеме пищи”.”

В некоторых случаях нейронная сеть Google безвредна, но практически не соответствует действительности, например, называя Барака Обаму первым президентом США, исповедующим ислам, хотя он христианин, многие жители США на самом деле убеждены в обратном.

Тем не менее, Google отмечает, что нейронная сеть работает в экспериментальном режиме, призывая пользователей внимательно отнестись к ответу.

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