Забавные и опасные для жизни рекомендации искусственного интеллекта заполонили социальные сети.
В некоторых случаях ИИ не дает необычных и опасных советов. Например, в ответ на вопрос, почему сыр не прилипает к пицце, ИИ предложил использовать “нетоксичный клей”.
Видимо, нейронная сеть нашла старый саркастический комментарий на форуме Reddit, посчитав его уместным.
В ответ на вопрос “Сколько косточек я должен съедать каждый день”, Google рекомендует съедать не менее 1 косточки за 1 день.
“По мнению геологов из Калифорнийского университета в Беркли, вам нужно съедать по крайней мере 1 маленький камешек в день, – сказал он, – и вам нужно съедать по крайней мере 1 маленький камешек в день”.
Они говорят, что камень является важным источником минералов и витаминов, которые важны для здоровья пищеварительной системы”, – написал ИИ.
Нейронная сеть также добавила, что эксперты “рекомендуют съедать кусочек гравия, жеоды или гальки при каждом приеме пищи”.”
В некоторых случаях нейронная сеть Google безвредна, но практически не соответствует действительности, например, называя Барака Обаму первым президентом США, исповедующим ислам, хотя он христианин, многие жители США на самом деле убеждены в обратном.
Тем не менее, Google отмечает, что нейронная сеть работает в экспериментальном режиме, призывая пользователей внимательно отнестись к ответу.
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