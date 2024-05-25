Байден объявляет чрезвычайное положение: надвигаются стихийные бедствия

Президент США Джо Байден объявил, что за последние 7 месяцев один округ в Техасе пострадал от стихийных бедствий из-за погодных условий.

Источники сообщили, что режим ЧС вступил в силу в округах Харрис, Либерти, Монтгомери, Полк, Сан-Хасинто, Тринити и Уокер.

Теперь они имеют право на получение дополнительной помощи в рамках программы Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (FEMA).

С конца 4 марта на Техас обрушились мощные грозы, вызвавшие наводнения и торнадо.

Например, на прошлой неделе в районе Хьюстона произошла гроза со скоростью 110 миль в час, в результате которой погибли по меньшей мере 4 человека.

Президент Байден сначала частично одобрил просьбу губернатора Грега Эбботта ввести чрезвычайное положение в нескольких регионах 17 мая, продлив его действие до 23 мая.

Напомним, что 16 сентября по меньшей мере 4 человека погибли из-за мощного шторма, который обрушился на центр Хьюстона и прилегающие районы в США, сообщила мэрия.

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