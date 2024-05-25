KartinaTV рекомендует к просмотру

Рекомендуем к просмотру следующие фильмы, телепрограммы и детские передачи!

В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier –Шоу «На ножах». Новый сезон!

Гуру ресторанного бизнеса и знаменитый шеф-повар Константин Ивлев всего за три дня и 300 тысяч рублей преобразит ресторан, который никто не посещает, в успешный бизнес! Команда, дизайн и качественная еда – это формула успеха от Константина Ивлева. Однако смогут ли новички выдержать школу Терпеливого Мастера?

Видеотека START – Сериал «Красные линии»

Полина Гагарина возвращается к роли харизматичной Елены Берн, известной также как тетя Лена, невероятная женщина, оставляющая неизгладимое впечатление. Она — дерзкая богатая писательница и популярный коуч, имеющая миллионы подписчиков, но сталкивающаяся с собственными проблемами. Героиня впервые появилась в финальном сезоне культового драматического проекта «Бывшие», когда уже находилась на пике своей славы. Действие спин-оффа развернется за три года до этих событий, когда тетя Лена решает покинуть все и отправиться в Москву, чтобы реализовать свою мечту — издать роман и встретить своего кумира. Но какова будет цена этого стремительного взлета, и какие испытания ей предстоит преодолеть?

Видеотека Premier – Шоу «Светлаков +». Новый сезон!

Легендарные персонажи возвращаются в новых жизненных ситуациях. Заботливый депутат Юрий Венедиктович теперь занимает пост мэра маленького городка, а повзрослевший Славик передает сыну Димону жизненные уроки во время отпуска. Помимо уже известных и любимых героев появятся и новые лица: офисный сотрудник с забавной белкой, блогер-эксперт по выживанию и потомственная гадалка. Вместе с Сергеем Светлаковым в скетчах примут участие Демис Карибидис, Ирина Розанова, Карина Зверева и другие звездные гости.

Видеотека START – Мультсериал «Кругляши»

Музыкальный анимационный сериал «Кругляши» рассказывает малышам добрые истории о волшебном мире Кругляндии, в котором живут забавные кругляши: задорный Хаха, добрая Мими и стеснительный Бубу. В каждом эпизоде юные герои совместными усилиями учатся находить правильные выходы из различных ситуаций, а помогает им в этом заботливая мама, чей закадровый голос аккуратно направляет малышей к нужному решению и напевает им увлекательные песни.

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