Компания Nissan создала духи, которые пахнут шинами

При создании нового парфюма компания Nissan сотрудничала с научно-исследовательским институтом парфюмерии в Шанхае.

Информация о составе духов является конфиденциальной. Известно, что только одним из компонентов является пыль на шинах.

В аромате можно уловить ароматы сгоревших автомобильных шин, цветущей вишни, розмарина и жженого сахара.

Духи называются the smell of my dust, что можно перевести как “дыши моей пылью”.””

Но это не первый необычный парфюм от Nissan. Под этим брендом также выпускаются духи, названные в честь моделей Armada, GT-R, Patrol и 350z.

До этого сообщалось, что компания Nissan представила обновленный кроссовер Qashqai.

Автомобиль получил новую решетку радиатора и оптику. В стандартную комплектацию кроссовера входят новые 18-дюймовые легкосплавные диски с алмазной огранкой, которые могут быть заменены на 19- или 18-дюймовые диски более высокой комплектации. Появились три новых цвета кузова: жемчужно-белый, жемчужно-черный и deep sea.

Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, включающей 3-цилиндровый бензиновый двигатель, выполняющий роль генератора, и 190-сильный электромотор, приводящий в движение колеса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.