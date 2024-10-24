Гуляем по Монреалю: достопримечательности города

Гуляем по городу, рассматриваем достопримечательности

Дворец Юстиции — это одно из множества архитектурных сокровищ Монреаля, относящихся к эпохе Старой Европы. Это здание включено практически во все туристические маршруты и является одной из главных достопримечательностей, на которую направляются экскурсионные группы в первую очередь.

Четырехэтажный объект, выполненный в викторианском стиле, гармонично соседствует с современными зданиями, такими как Научный центр Монреаля, и способен оставить глубокое впечатление как у историков, так и у самых взыскательных путешественников.

Дворец искусств служит важнейшим центром для выставок и мероприятий в Монреале, Канада. Он расположен в восточной части центра города, между улицами Святой Екатерины и Мейсонвью. Проект был разработан мэром города Жаном Драпау в рамках программы расширения культурного пространства. Открытие первого здания состоялось 21 сентября 1963 года, последующие дополнения, включая театральное здание, были завершены к 28 мая 1992 года, а в 2011 году добавили зал для симфонического оркестра.

В настоящее время комплекс состоит из пяти зданий, связанных подземным торговым центром и станцией метро. Внутри можно найти оперу, театр, кинотеатр, камерную сцену, залы для презентаций и музей современного искусства, а также красивый фонтан и каскады. Здесь ежегодно проходит Международный джазовый фестиваль.

Мон-Руаяль – это одна из главных достопримечательностей Монреаля. Трехглавая вершина, завершенная внушительным крестом, возвышается над городом.

Эта невысокая гора, являющаяся частью Аппалачей, имеет три пика, каждый из которых не превышает 230 метров. Мон-Руаяль с давних пор занимает значимое место в истории города. На ее склонах в середине XIX века был основан крупнейший некрополь в Канаде Нотр-Дам де Нэж, где нашли покой многие выдающиеся личности, а общее количество захоронений за полтора века перевалило за миллион.

На самой вершине Мон-Руаяля находится ораторий святого Иосифа – одно из величайших религиозных сооружений в стране, которое привлекает миллионы паломников. С XVII века здесь установлен крест, ставший важным местом поклонения. В 1924 году на Мон-Руаяль был возведён металлический крест высотой 32 метра, который освещается ночью, внося яркие акценты в ночной ландшафт Монреаля.

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