В Квебеке начинаются общественные консультации по вопросу отмены перехода на летнее время

Правительство Квебека хочет услышать мнение жителей Квебека об отмене перехода на летнее время.

Министр юстиции Саймон Джолин–Барретт во вторник начал публичные консультации по поводу изменения времени и заявил, что правительство может впоследствии принять закон, отменяющий многолетнюю традицию.

“Пришло время усомниться в актуальности и будущем изменения времени в Квебеке“, – сказал он журналистам в Квебек–Сити.

Джолин–Барретт также сказал, что перевод часов оказывает “важное влияние на жизнь квебекцев“ и может вызвать потерю концентрации, раздражительность и усталость, особенно у детей и подростков.

Однако он не назвал никаких сроков принятия закона и не сказал, предпочитает ли правительство круглый год придерживаться зимнего или летнего времени. Общественные консультации в форме онлайн–анкетирования продлятся до 1 декабря.

Эксперты по вопросам сна уже давно призывают к отмене перевода часов. Роджер Годбу, клинический психолог и почетный профессор Университета Монреаля, сказал, что перевод часов связан с увеличением числа дорожно-транспортных происшествий и повышением риска инсульта. “Это досадно и негативно сказывается на психическом и физическом здоровье канадцев, поэтому мы должны остановиться“, – сказал он в интервью во вторник.

Он считает, что Квебек должен перейти на круглогодичное стандартное время, или зимнее время, что означало бы более ранние восходы и закаты солнца в течение остальной части года. Это изменение означало бы, что, например, в день летнего солнцестояния в Монреале солнце будет подниматься около 4 часов утра и заходить около 7:45 вечера.

Годбу сказал, что стандартное время, когда солнце достигает своей высшей точки в полдень, лучше соответствует естественному циркадному ритму людей. “Что касается сна, то здесь есть все научные и клинические ассоциации... весь мир согласен с тем, что во всем мире должно использоваться обычное стандартное время“, – сказал он.

С другой стороны, есть все основания для перехода на постоянное дневное время, поскольку люди с большей вероятностью будут выходить на улицу позже, чтобы сделать покупки или перекусить, когда еще светло.

В 2022 году Сенат США принял закон, который должен был сделать летнее время постоянным, но принятие законопроекта было частично приостановлено из-за дебатов о том, лучше ли придерживаться стандартного времени.

Летнее время было впервые введено во время Первой мировой войны, когда оно использовалось для увеличения производства в военное время за счет увеличения продолжительности вечернего светового дня. После Второй мировой войны оно стало постоянным.

В 1974 году Конгресс США проголосовал за переход на круглогодичное дневное время, но изменил курс после того, как люди пожаловались на то, что зимой им приходится ходить в школу и работать в темноте. Большинство канадцев намерены перевести свои часы на час назад утром 3 ноября и снова перевести их вперед 9 марта 2025 года.

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