В Квебеке начинаются общественные консультации по вопросу отмены перехода на летнее время

Министр юстиции Саймон Джолин–Барретт во вторник начал публичные консультации по поводу изменения времени и заявил, что правительство может впоследствии принять закон, отменяющий многолетнюю традицию.
“Пришло время усомниться в актуальности и будущем изменения времени в Квебеке“, – сказал он журналистам в Квебек–Сити.
Джолин–Барретт также сказал, что перевод часов оказывает “важное влияние на жизнь квебекцев“ и может вызвать потерю концентрации, раздражительность и усталость, особенно у детей и подростков.
Однако он не назвал никаких сроков принятия закона и не сказал, предпочитает ли правительство круглый год придерживаться зимнего или летнего времени. Общественные консультации в форме онлайн–анкетирования продлятся до 1 декабря.
Эксперты по вопросам сна уже давно призывают к отмене перевода часов. Роджер Годбу, клинический психолог и почетный профессор Университета Монреаля, сказал, что перевод часов связан с увеличением числа дорожно-транспортных происшествий и повышением риска инсульта. “Это досадно и негативно сказывается на психическом и физическом здоровье канадцев, поэтому мы должны остановиться“, – сказал он в интервью во вторник.
Он считает, что Квебек должен перейти на круглогодичное стандартное время, или зимнее время, что означало бы более ранние восходы и закаты солнца в течение остальной части года. Это изменение означало бы, что, например, в день летнего солнцестояния в Монреале солнце будет подниматься около 4 часов утра и заходить около 7:45 вечера.
Годбу сказал, что стандартное время, когда солнце достигает своей высшей точки в полдень, лучше соответствует естественному циркадному ритму людей. “Что касается сна, то здесь есть все научные и клинические ассоциации... весь мир согласен с тем, что во всем мире должно использоваться обычное стандартное время“, – сказал он.
С другой стороны, есть все основания для перехода на постоянное дневное время, поскольку люди с большей вероятностью будут выходить на улицу позже, чтобы сделать покупки или перекусить, когда еще светло.
В 2022 году Сенат США принял закон, который должен был сделать летнее время постоянным, но принятие законопроекта было частично приостановлено из-за дебатов о том, лучше ли придерживаться стандартного времени.
Летнее время было впервые введено во время Первой мировой войны, когда оно использовалось для увеличения производства в военное время за счет увеличения продолжительности вечернего светового дня. После Второй мировой войны оно стало постоянным.
В 1974 году Конгресс США проголосовал за переход на круглогодичное дневное время, но изменил курс после того, как люди пожаловались на то, что зимой им приходится ходить в школу и работать в темноте. Большинство канадцев намерены перевести свои часы на час назад утром 3 ноября и снова перевести их вперед 9 марта 2025 года.
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