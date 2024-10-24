Библиотеки Квебека показывают различия между Монреалем и регионами

Публичные библиотеки пользуются популярностью у населения , но большинство муниципалитетов Квебека с трудом справляются со спросом , а некоторые даже сократили приобретение книг .

Во вторник Ассоциация публичных библиотек Квебека (ABA) и Квебекская библиотечная сеть опубликовали третий провинциальный портрет публичных библиотек Квебека.

Количество приобретаемых книг сократилось на 20%. В интервью Канадской прессе исполнительный директор ассоциации Ив Лагасе не скрывала своего разочарования тем фактом, что муниципалитеты были менее щедры к своим библиотекам.

И все же, отмечает она, публичные библиотеки являются наиболее широко используемой муниципальной и культурной услугой в Квебеке: “Уровень использования библиотек действительно огромен. Из года в год в библиотеках регистрируется около трех миллионов пользователей, а количество посещений достигает почти 30 миллионов в год. Это намного больше, чем у арен и парков”.

Рассматривая конкретные показатели и сравнивая их с Английской Канадой и Соединенными Штатами, можно сказать, что Квебек определенно сильно отстает от Британской Колумбии и Онтарио. И в целом в Соединенных Штатах есть хорошо зарекомендовавшие себя библиотечные службы с исторически высоким уровнем использования.

“Что касается человеческих ресурсов, – продолжила она, – если мы сравним себя с Британской Колумбией и Онтарио, то у нас трудится треть от их работников, то есть в три раза меньше. Так что это существенная разница, и она влияет на качество предоставляемых услуг”.

Несмотря на то, что Монреаль оказался на первом месте не по всем критериям, он, тем не менее, оказался на вершине пирамиды во всех оцениваемых категориях.

Наконец, помимо всех этих критериев оценки, в портрете представлены некоторые интересные статистические данные, в частности, о том, что в Квебеке насчитывается 1033 публичные библиотеки, обслуживающие 96,7% населения.

Очевидно, что это означает, что 3,3% населения не имеют доступа к публичной библиотеке. На самом деле, не менее 192 муниципалитетов не имеют на своей территории публичной библиотеки или даже соглашения с соседним муниципалитетом, которое могло бы предложить эту услугу.

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