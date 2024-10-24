В Квебеке сокращается количество мест в детских садах

Количество мест в сети детских садов Квебека сокращается , несмотря на обязательства , взятые правительством Лего в 2021 году .

В конце августа во всех видах услуг по уходу за детьми, субсидируемых или нет, было 304 084 места, что на 304 359 мест меньше, чем в мае, согласно данным информационной панели Министерства по делам семьи.

Это небольшое снижение, но оно идет вразрез с тенденцией, желаемой правительством.

Наиболее значительное сокращение было зафиксировано в сфере субсидируемых семейных услуг по уходу за детьми – 853, которые не могли быть компенсированы созданием помещений в Центрах раннего развития (286) и субсидируемых детских садах (281).

В то же время в прошлом году правительство, тем не менее, создало места и сократило очередь на 1681 ребенка.

Оппозиция PQ обеспокоена этой стагнацией, поскольку в 2021 году правительство обязалось создать 37 000 субсидируемых мест в сети к марту 2025 года, что обойдется в 3 миллиарда долларов.

Это соответствовало количеству детей, стоявших в то время в списке ожидания.

По словам члена PQ MNA Джоэля Арсено, Коалиция за Квебек (CAQ), похоже, недооценила масштаб проекта.

В интервью Канадской прессе он отметил, что, по словам правительства, по состоянию на август прошлого года было создано в общей сложности 18 790 мест, в то время как 34 055 детей все еще находятся в списке ожидания.

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