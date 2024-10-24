В спортивном комплексе Claude-Robillard Sports Complex останется бесплатная парковка на 2 часа

Власти Монреаля решили предоставить некоторую свободу действий в отношении платной парковки в спортивном комплексе Claude Robillard в районе Ахунтсик.

Мэр городка Эмили Тюилье написала в Facebook, что те, кто воспользуется этим заведением, смогут бесплатно пользоваться 200 парковочными местами в течение двух часов, а некоторые места будут бесплатными лишь в течение 15 минут.

“Мы, конечно же, обсудим эти изменения с группами, посещающими спортивный центр, чтобы выслушать их опасения, собрать отзывы и посмотреть, можно ли предпринять другие меры”, – написал Тюилье. “Мы прислушиваемся, проявляем инициативу и находим решения”.

На все остальные парковочные места в центре будет действовать тариф круглосуточной платной парковки, который составляет 2,50 доллара в час или до 11 долларов в день, который был объявлен в сентябре и сразу же вызвал критику.

На парковске в общей сложности 450 машиномест.

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