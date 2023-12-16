Чтиво выходного дня: Интересные факты об античной культуре

Ряд интересных и возможно неизвестных фактов об античной культуре и ее ярких событиях, о которых мы порой мало что знаем

Падение Римской Империи

Начиная с подъема первого императора в 31 г. до н.э. и до падения Рима в 476 г. н.э. — в течение этого периода в Риме было несколько десятилетий мира, процветания и расширения. К 117 г. н.э. Римская империя достигла максимального расцвета, охватывая три континента, включая Малую Азию, Северную Африку и большую часть Европы. В 286 году Римская империя была разделена на восточную и западную империи, каждая из которых управлялась своим собственным императором. Западная империя перенесла несколько готических нашествий и в 455 году была разграблена вандалами. Рим продолжал свое падение до 476 г. н.э., когда западная Римская империя пришла к концу. Восточная Римская империя, более известная как Византийская империя, просуществовала до 15-го века нашей эры. Она пала, когда турки захватили контроль над его столицей Константинополем (современный Стамбул в Турции) в 1453 году.

Хорошее образование

Мальчики, рожденные в семье патрициев, получали обширное образование, обычно обучаясь у частного репетитора. Учёба, в основном, сосредотачивалась на предметах, которые должен знать искушенный дворянин, а также на предметах, необходимых для его будущей карьеры. Поэзия и литература, история и география, некоторая мифология и важные языки, такие как греческий. Римляне также считали уроки публичных выступлений и права важными частями хорошего образования. Большинство молодых патрициев строили карьеру в политике и правительстве, где эти два предмета были решающими. Тем не менее, семьи патрициев также должны были помочь продолжить древнее священство.

Дворцовые интриги

Тем не менее, это была нелегкая жизнь. Наследование императора не было строго наследственным: престол мог перейти к братьям, пасынкам или даже избранным придворным, и любой наследник должен был быть одобрен Сенатом. В результате королевские дворцы постоянно были наполнены политическими интригами. Потенциальные наследники и их семьи должны были выдвигать своё имя, заявлять о себе и стремиться к должности. Им приходилось следить за своими соперниками за престол, включая членов их собственной семьи, и следить за многочисленными политическими группировками в Сенате. Для получения окончательного приза часто требуется предательство, укол в спину и даже убийство. Все это приводило к очень напряженной жизни, в которой могли выжить только самые сильные и решительные.

Статуя лысой Венеры

В древнеримском городе Аквилея во время длительной осады женщины пожертвовали свои волосы для луков и катапульт. После победы здесь построили храм в честь этих женщин, в котором размещалась статуя лысой Венеры.

Инсулы: социальное жилье

В римском тексте, известном как «Региональный каталог», утверждалось, что в Риме в 315 г. н.э. было 44 850 инсул и 1 781 домус. Это социальное жилье различалось тем, что домус был отдельным особняком, в котором жила одна семья, а инсула представляла собой многоквартирный дом, в котором жилье арендовало множество семей. Хотя большинство инсул были построены частными землевладельцами, некоторые из них были профинансированы и построены римским правительством, которое пыталось справиться с демографическим бумом в столице.

Первая Пуническая война

Первая Пуническая война продолжалась с 264 по 241 год до н. э. К началу войны соотношение по флоту было скорее в пользу Карфагена, который славился своими мореходами, а преимущество в сухопутной армии имели римляне. У карфагенян она состояла из наёмников, а население державы было не слишком лояльно к столице из-за эксплуатации подчинённых народов Северной Африки.

Война началась с попытки карфагенян взять город Мессана, где находился римский гарнизон. В 260 году до н. э. римский флот впервые одержал победу в битве при Милах. Далее война шла с переменным успехом. Военачальник Карфагена Гасдрубал Барка после ряда неудач понял, что удержать Сицилию не получится, и поэтому в 241 году до н. э. был заключён мирный договор. Согласно условиям мирного договора, Сицилия стала одной из провинций Римской республики. Карфаген был обязан за 10 лет выплатить победителю 3200 талантов серебра. Один талант в те годы равнялся примерно 30 кг серебра.

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