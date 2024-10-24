С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает очень теплый и солнечный вторник. Утром 13°C, Днём 21°C, Вечером 16°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

День Организации Объединенных Наций (United Nations Day), который ежегодно отмечается 24 октября, был провозглашен в октябре 1947 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (№ 168) и приурочен к годовщине вступления в силу в 1945 году Устава ООН.

Всемирный день информации о развитии (World Development Information Day) учрежден резолюцией 3038 (XXVII) Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1972 года, с целью привлечения внимания мирового общественного мнения к проблемам развития и к необходимости укрепления международного сотрудничества для их решения. Ассамблея постановила, что дата этого дня должна совпадать с датой Дня Организации Объединенных Наций — 24 октября.

Профилактике одного из наиболее тяжёлых вирусных заболеваний, поражающего нервную систему человека и вызывающего параличи, парезы и атрофию мышечных тканей, приводящего к гибели или инвалидности, посвящён отмечаемый ежегодно 24 октября Всемирный день борьбы с полиомиелитом (англ. World Polio Day).

По церковному календарю наступает день святого Филиппа — апостола от семидесяти. Он происходил из Кесарии Палестинской. Ученики Иисуса Христа избрали его в число диаконов вслед за святым Стефаном. На Руси на Филиппа обычно начиналась канитель — так люди называли распутицу и грязь на дорогах. Когда нужно было выезжать из дома, крестьяне говорили: «Некогда канителиться». Но тут же добавляли: «Сам Филипп к печи прилип, так дороги развезло».

В октябре 1935 года над Кремлем вместо двуглавых царских орлов появились пятиконечные звезды. Первая звезда была установлена на Спасской башне 24 октября.

После трехлетних переговоров 24 октября 1648 года в Мюнстере был заключен «Вестфальский мир», положивший конец Тридцатилетней войне (1618–1648 годы). Противниками в ней выступали католические и протестантские германские княжества. Первых поддерживали: Испания, Австрия и Польша, вторых – Франция, Швеция, Дания, Нидерланды, Великобритания и Россия.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся серединой осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже начинается прекрасный листопад, появились кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат царицы – осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым октябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.