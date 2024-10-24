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После двух пожаров со смертельным исходом жители Старого Монреаля призывают усилить инспекцию зданий

Виктория Христова Окт 24, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи После двух пожаров со смертельным исходом жители Старого Монреаля призывают усилить инспекцию зданий отключены 1 Просмотров

 После двух смертельных пожаров, унесших жизни девяти человек за последние 18 месяцев, некоторые жители Старого Монреаля говорят, что они больше не чувствуют себя в безопасности, и призывают городские власти усилить контроль за строительством.

 

Исторический район полон зданий, внесенных в список объектов культурного наследия, но некоторые из тех, кто там живет, обеспокоены тем, что их дома могут быть небезопасными. На заседании городского совета в понедельник местный житель Людовик Перон заявил, что его семья боится оставаться в своем доме.

Они живут рядом со зданием на улице НотрДам, которое сгорело ранее в этом месяце, в результате чего погибли 43летняя Леонор Жерауди и ее семилетняя дочь, Верона РейноЖерауди, которые были гражданами Франции. Два человека были арестованы, и им предъявлены уголовные обвинения.

В 2023 году крупный пожар уничтожил еще одно историческое здание неподалеку, принадлежавшее тому же хозяину, что и недавно сгоревшее.

В результате пожара погибли семь человек, включая туристов, которые снимали комнаты на Airbnb.

Peronet является частью ассоциации жителей Старого Монреаля. Группа выступает за введение новых, более строгих правил в отношении переоборудования исторических зданий в окрестностях в гостиницы или меблированные комнаты. Она призывает ввести мораторий на выдачу разрешений в таких случаях до тех пор, пока не будут обновлены строительные нормы и правила.

Роберт Бодри, член исполнительного комитета, ответственный за городское планирование, сказал, что пожарная служба сосредоточена на проверке самых старых зданий и тех, которые, как известно, имеют проблемы со строительством.

В 2023 году пожарные инспекторы провели внезапную проверку более 500 зданий в Старом Монреале и других частях города. Мы сталкивались с такими вещами, как оставленные открытыми двери, двери, которые не закрываются должным образом, сказал Роберт Руссо, начальник отдела противопожарной защиты пожарной службы Монреаля. Он сказал, что за шесть месяцев было выявлено около 3000 нарушений.

Пожарная служба сообщает, что в настоящее время в рамках своей регулярной работы она проводит рейды. Мэр Монреаля Валери Плант отмечает, что правительство провинции несет ответственность за изменение строительных норм.

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