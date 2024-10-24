После двух пожаров со смертельным исходом жители Старого Монреаля призывают усилить инспекцию зданий

После двух смертельных пожаров , унесших жизни девяти человек за последние 18 месяцев , некоторые жители Старого Монреаля говорят , что они больше не чувствуют себя в безопасности , и призывают городские власти усилить контроль за строительством .

Исторический район полон зданий, внесенных в список объектов культурного наследия, но некоторые из тех, кто там живет, обеспокоены тем, что их дома могут быть небезопасными. На заседании городского совета в понедельник местный житель Людовик Перон заявил, что его семья боится оставаться в своем доме.

Они живут рядом со зданием на улице Нотр–Дам, которое сгорело ранее в этом месяце, в результате чего погибли 43–летняя Леонор Жерауди и ее семилетняя дочь, Верона Рейно–Жерауди, которые были гражданами Франции. Два человека были арестованы, и им предъявлены уголовные обвинения.

В 2023 году крупный пожар уничтожил еще одно историческое здание неподалеку, принадлежавшее тому же хозяину, что и недавно сгоревшее.

В результате пожара погибли семь человек, включая туристов, которые снимали комнаты на Airbnb.

Peronet является частью ассоциации жителей Старого Монреаля. Группа выступает за введение новых, более строгих правил в отношении переоборудования исторических зданий в окрестностях в гостиницы или меблированные комнаты. Она призывает ввести мораторий на выдачу разрешений в таких случаях до тех пор, пока не будут обновлены строительные нормы и правила.

Роберт Бодри, член исполнительного комитета, ответственный за городское планирование, сказал, что пожарная служба сосредоточена на проверке самых старых зданий и тех, которые, как известно, имеют проблемы со строительством.

В 2023 году пожарные инспекторы провели внезапную проверку более 500 зданий в Старом Монреале и других частях города. “Мы сталкивались с такими вещами, как оставленные открытыми двери, двери, которые не закрываются должным образом“, – сказал Роберт Руссо, начальник отдела противопожарной защиты пожарной службы Монреаля. Он сказал, что за шесть месяцев было выявлено около 3000 нарушений.

Пожарная служба сообщает, что в настоящее время в рамках своей регулярной работы она проводит рейды. Мэр Монреаля Валери Плант отмечает, что правительство провинции несет ответственность за изменение строительных норм.

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