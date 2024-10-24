Член городского совета хочет ввести чрезвычайное положение в связи с кризисом бездомных в Монреале

Независимый член городского совета Монреаля Крейг Сове призывает власти города объявить чрезвычайное положение, чтобы справиться с бездомным населением этой зимой.

Сове сказал, что из-за того, что число бездомных резко возросло, а также из-за того, что в холодные месяцы возрастает риск ночевки на улице, город должен реквизировать гостиничные номера для людей, не имеющих крова.

Оказание помощи бездомным – это общая обязанность города и провинции, но Сове сказал, что с приближением зимы Монреаль может вынудить Квебек увеличить количество аварийных убежищ в гостиничных номерах.

“Когда у вас есть безопасное место, где люди могут оставаться на ночь, это не палатка, где они не находятся в кризисном состоянии, вы можете добиться лучших результатов с людьми, потому что у них есть такой уровень безопасности”, – сказал Сове в интервью CTV News. “Вы можете добиться большего с помощью социальной работы, которая необходима для людей на улицах”.

Город мог бы сделать это в соответствии с законодательством провинции, если бы объявил чрезвычайное положение.

“Я думаю, что это был бы смелый шаг, который заставил бы Квебек немного серьезнее отнестись к этому вопросу”, – сказал Сове. “Я считаю, что Квебек уже давно теряет инициативу, и нам нужно начать это делать”.

Член городского совета Роберт Бодри (Robert Beaudry) ведет досье на бездомных в исполнительном комитете мэрии и сказал, что он разделяет мнение Сове о срочности решения проблемы, но объявление чрезвычайного положения – это не лучший способ ее решения.

Он сказал, что людей убивает не только холод, но и употребление наркотиков, что является проблемой, которую необходимо решить провинциальной сети здравоохранения.

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