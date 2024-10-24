Ждать дальнейшего снижения ставок или покупать дом сейчас?

Профессиональная ассоциация брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ) только что опубликовала свои последние статистические данные. Почти во всех регионах продажи выросли в третьем квартале по сравнению с третьим кварталом 2023 года.

В Шербруке наблюдался самый сильный рост продаж (+26%). Продажи также выросли в Сагене (+16%), Монреале (+13%), Квебеке (+13%) и Гатино (+12%). Показатели по количеству продаж в Драммондвилле и Труа-Ривьер показали более скромный рост, составив 6% и 2% соответственно.

Этот уровень активности на рынке недвижимости в Квебеке значительно выше, чем в среднем за всю историю.

“С другой стороны, если посмотреть на статистику продаж по ценовым сегментам, интересно отметить, что наибольший рост продаж (+29%) для одной семьи пришелся на сделки на сумму более 500 000 долларов. Этот вывод очевиден как для мегаполисов, так и для региональных агломераций, и тенденция одинакова для кондоминиумов», – подчеркивает Чарльз Брант, директор Службы анализа рынка в APCIQ, в пресс-релизе.

«Из этого можно сделать вывод, что, с одной стороны, рынок продолжает поддерживаться опытными покупателями, а с другой стороны, рынок премиум-класса, стоимость которого превышает 1 млн долларов, переживает отставание”,-добавляет он.

С 15 декабря следующего года кредиторам будет разрешено предлагать 30-летние периоды погашения застрахованных ипотечных кредитов всем первым покупателям, а также всем покупателям нового строительства.

Двумя основными преимуществами являются первоначальный взнос в размере менее 20% и более низкие платежи по ипотеке.

При продлении владельцы будут заинтересованы в сокращении периода амортизации.

Ожидать дальнейшего снижения ставок или покупать сейчас?

30-летняя амортизация и очередное снижение ставок улучшат доступность для начинающих покупателей жилья. Рынок следующей весной, как ожидается, будет очень энергичным.

На сколько вырастут цены к тому времени? Как правило в ноябре и в январе рынок недвижимости- самый спокойный в году. Стоит ли ждать весны с более высокими ценами? Вам решать.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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