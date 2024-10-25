Апелляционный суд Квебека оставил в силе решение, признавшее незаконными случайные остановки полиции

Апелляционный суд Квебека оставил в силе историческое решение 2022 года, согласно которому закон, разрешающий произвольные остановки транспорта полицией, привел к расовому профилированию.

Верховный суд провинции согласился с решением Вышестоящего суда, который признал утратившей силу статью Кодекса безопасности дорожного движения провинции, позволяющую полиции произвольно останавливать водителей без обоснованного подозрения в совершении правонарушения.

В опубликованном сегодня единогласном решении Апелляционного суда говорится, что закон нарушает права, закрепленные в Хартии, включая свободу от произвольного задержания и права на равенство.

Судебный иск был подан Джозефом-Кристофером Луамбой, 22-летним чернокожим жителем Монреаля, который сказал, что полиция Квебека останавливала его почти дюжину раз без причины, и ни одна из остановок не привела к выписыванию штрафа.

Судья Верховного суда Мишель Ерго в своем решении от октября 2022 года написал, что “расовое профилирование действительно существует. Это не лабораторная абстракция…. Это реальность, которая тяжелым бременем ложится на чернокожие сообщества. Это проявляется, в частности, в отношении чернокожих водителей автотранспортных средств”.

Ерго сказал, что со временем появились доказательства того, что произвольные полномочия, предоставленные полиции для беспричинных остановок на дорогах, стали “для некоторых из них средством, даже безопасным каналом для расового профилирования чернокожего сообщества”.

“Таким образом, верховенство закона становится… брешью, через которую проникает эта мерзкая форма расизма”, – добавил он.

Канадская ассоциация защиты гражданских свобод поддержала Лумбалу в его конституционном протесте против этой практики.

Решение от 2022 года касалось только случайных остановок, а не структурированных полицейских операций, таких как придорожные контрольно-пропускные пункты, направленные на задержание пьяных водителей.

Правительство провинции подало апелляцию на это решение, и некоторые правозащитные организации полагают, что дело может дойти до Верховного суда Канады.

Решение Апелляционного суда, вынесенное коллегией из трех судей, дает правительству провинции шесть месяцев на внесение необходимых изменений в Кодекс безопасности дорожного движения.

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