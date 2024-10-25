Ресторан Национальной ассамблеи отказался от бронирования столиков для квебекской церковной общины

Спикер Национальной ассамблеи Натали Рой говорит, что это была “ошибка” после того, как церковной группе было отказано в бронировании столика в ресторане Le Parlementaire, расположенном при законодательном собрании провинции.

Представитель группы из примерно 50 человек, в том числе дюжины представителей духовенства, отправил запрос по электронной почте, чтобы забронировать столик. Сотрудник отказался в ответе, отправленном по электронной почте, сославшись на “нейтральность” Национального собрания и описав мероприятие как связанное с “религиозным движением”.

Выступая в среду перед журналистами, Рой решила разъяснить правила ресторана. Она сказала, что, хотя религиозные мероприятия, такие как церемонии бракосочетания, в Le Parlementaire запрещены, нет ограничений на групповое бронирование столиков, о чем просят члены англиканской церкви.

“Добро пожаловать всем”, – сказал Рой. Она отметила, что сотрудник, отказавший в просьбе, не проконсультировался с руководителем.

Брюс Майерс, англиканский епископ Квебека, сказал, что этот инцидент вызывает беспокойство.

“Думаю, я мог бы сказать, что 10% меня не были удивлены из-за нынешнего климата, царящего вокруг светскости и секуляризма”, – сказал Майерс. “Признаюсь, в глубине души я думал, что это один из возможных ответов, но когда я действительно просматривал электронное письмо, я все еще был несколько ошеломлен тем, что мы получили именно такой ответ”.

В провинции вновь вспыхнули жаркие дискуссии по поводу секуляризма, вызванные разногласиями по поводу поведения 11 учителей начальной школы Бедфорд в Кот-де-Неж. После расследования, проведенного министерством образования, учителя были отстранены от работы и лишены лицензий на преподавание.

Расследование выявило, что “доминирующий клан” учителей, предположительно, создал токсичную среду для учащихся и персонала. Премьер-министр Франсуа Лего назвал этот случай “тревожным” и заявил, что учителя пытались внедрить “исламистские” убеждения в классе.

Майерс предположил, что последние политические дебаты о секуляризме могут иметь непредвиденные последствия.

“Дебаты о том, что произошло в Бедфордской школе, продолжаются. Итак, как этот конкретный инцидент в ресторане каким-либо образом связан с этим? Какого рода светскость мы хотим видеть в Квебеке?” – спросил он.

“Для меня это довольно скользкий путь”, – сказал Майерс. “Сегодня церковной группе отказывают в доступе в ресторан в Национальном собрании. Какой группе будет отказано в доступе в общественное место завтра? Группа граждан, которым просто посчастливилось воспользоваться своим фундаментальным правом человека исповедовать какую-либо религию, какой бы она ни была”.

Майерс добавил, что целью собрания его группы было просто поужинать, а не заниматься какими—либо религиозными обрядами, как, по его мнению, предположил сотрудник ресторана.

“Все, о чем мы когда-либо спрашивали, – это о доступности, о том, как может выглядеть меню и сколько оно будет стоить”, – сказал Майерс.

“Церковь основана на благодати, и поэтому мы будем исходить из того, что это была невинная ошибка, но в то же время мы считаем, что необходимо задать несколько важных социальных вопросов, касающихся светскости, секуляризма, общественных пространств и того, кто имеет право блокировать некоторые из этих пространств на определенный сроки на какой основе.”

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