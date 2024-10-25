Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Ресторан Национальной ассамблеи отказался от бронирования столиков для квебекской церковной общины
Канадская церковь

Ресторан Национальной ассамблеи отказался от бронирования столиков для квебекской церковной общины

Степан Артемьевский Окт 25, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Ресторан Национальной ассамблеи отказался от бронирования столиков для квебекской церковной общины отключены 1 Просмотров

Спикер Национальной ассамблеи Натали Рой говорит, что это была “ошибка” после того, как церковной группе было отказано в бронировании столика в ресторане Le Parlementaire, расположенном при законодательном собрании провинции.

 

Представитель группы из примерно 50 человек, в том числе дюжины представителей духовенства, отправил запрос по электронной почте, чтобы забронировать столик. Сотрудник отказался в ответе, отправленном по электронной почте, сославшись на “нейтральность” Национального собрания и описав мероприятие как связанное с “религиозным движением”.

Выступая в среду перед журналистами, Рой решила разъяснить правила ресторана. Она сказала, что, хотя религиозные мероприятия, такие как церемонии бракосочетания, в Le Parlementaire запрещены, нет ограничений на групповое бронирование столиков, о чем просят члены англиканской церкви.

“Добро пожаловать всем”, – сказал Рой. Она отметила, что сотрудник, отказавший в просьбе, не проконсультировался с руководителем.

Брюс Майерс, англиканский епископ Квебека, сказал, что этот инцидент вызывает беспокойство.

“Думаю, я мог бы сказать, что 10% меня не были удивлены из-за нынешнего климата, царящего вокруг светскости и секуляризма”, – сказал Майерс. “Признаюсь, в глубине души я думал, что это один из возможных ответов, но когда я действительно просматривал электронное письмо, я все еще был несколько ошеломлен тем, что мы получили именно такой ответ”.

В провинции вновь вспыхнули жаркие дискуссии по поводу секуляризма, вызванные разногласиями по поводу поведения 11 учителей начальной школы Бедфорд в Кот-де-Неж. После расследования, проведенного министерством образования, учителя были отстранены от работы и лишены лицензий на преподавание.

Расследование выявило, что “доминирующий клан” учителей, предположительно, создал токсичную среду для учащихся и персонала. Премьер-министр Франсуа Лего назвал этот случай “тревожным” и заявил, что учителя пытались внедрить “исламистские” убеждения в классе.

Майерс предположил, что последние политические дебаты о секуляризме могут иметь непредвиденные последствия.

“Дебаты о том, что произошло в Бедфордской школе, продолжаются. Итак, как этот конкретный инцидент в ресторане каким-либо образом связан с этим? Какого рода светскость мы хотим видеть в Квебеке?” – спросил он.

“Для меня это довольно скользкий путь”, – сказал Майерс. “Сегодня церковной группе отказывают в доступе в ресторан в Национальном собрании. Какой группе будет отказано в доступе в общественное место завтра? Группа граждан, которым просто посчастливилось воспользоваться своим фундаментальным правом человека исповедовать какую-либо религию, какой бы она ни была”.

Майерс добавил, что целью собрания его группы было просто поужинать, а не заниматься какими—либо религиозными обрядами, как, по его мнению, предположил сотрудник ресторана.

“Все, о чем мы когда-либо спрашивали, – это о доступности, о том, как может выглядеть меню и сколько оно будет стоить”, – сказал Майерс.

“Церковь основана на благодати, и поэтому мы будем исходить из того, что это была невинная ошибка, но в то же время мы считаем, что необходимо задать несколько важных социальных вопросов, касающихся светскости, секуляризма, общественных пространств и того, кто имеет право блокировать некоторые из этих пространств на определенный сроки на какой основе.”

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.   

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*