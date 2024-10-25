Опрос показывает, что более половины канадцев не знают о тупиковой ситуации в Палате общин

Дебаты в Палате общин приостановились на несколько недель, но новый опрос общественного мнения показывает, что большинство канадцев даже не подозревают о происходящем.

В ходе нового опроса, проведенного социологической компанией Leger, 55 процентов респондентов заявили, что они ничего не слышали о процедурных вопросах, из-за которых парламент находится в тупике более 12 дней.

Проблема возникла из-за ходатайства консерваторов о предоставлении привилегий фонду зеленых технологий, который, как было установлено, нецелевым образом расходовал государственные деньги.

Тори пообещали продолжить обсуждение своего предложения до тех пор, пока либералы не передадут неотредактированные документы о фонде парламенту.

В августе правительство представило отредактированные версии этих документов в Палату общин.

Однако полицейские выразили сомнения относительно того, могут ли они законно использовать документы, предоставленные им парламентом в рамках расследования, и либералы пока отказываются публиковать неотредактированные версии.

Вопросы привилегий имеют приоритет перед всеми другими делами в Палате общин, пока они не будут решены.

Опрос показывает, что примерно одинаковое количество людей считают, что либералы и консерваторы несут ответственность за этот вопрос, по 27% каждый. Однако 26% участников опроса заявили, что не знают, кто несет за это ответственность.

Правящие либералы могли бы прекратить дебаты, если бы их предложение было поддержано другой партией.

Лидер Квебекского блока Ив-Франсуа Бланше заявил в среду, что его партия поддержит такое предложение, если правительство найдет способ принять два законопроекта блока о страховании по старости и управлении снабжением.

Заместитель премьер-министра Кристя Фриланд заявила, что либералы продолжают переговоры как с Блоком, так и с НДП о выдвижении предложения о прекращении дебатов.

Большинство людей, принявших участие в опросе Леже (39%), заявили, что правительство и оппозиционные партии должны работать сообща для решения проблем. Это был самый популярный вариант среди людей, которые назвали себя сторонниками либералов и НДП.

Проведение выборов, чтобы выйти из тупика, было самым популярным вариантом среди консервативных избирателей, принявших участие в опросе.

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