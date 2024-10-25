Банк Канады снизил ключевую процентную ставку

При этом банковская ставка составила 4%.
Снижение ставки произошло на фоне ожиданий, что глобальный экономический рост в ближайшие два года составит 3%.
Статья также отмечает, что в первом полугодии 2024 года экономика Канады увеличилась на 2%, а во втором полугодии ожидается рост на уровне 1,75%.
Хотя общий уровень потребления растет, потребление на душу населения уменьшилось.
Уровень безработицы в сентябре достиг 6,5%.
Прогнозируется увеличение валового внутреннего продукта, а также рост инвестиций в жилье и деловую активность на фоне повышения спроса.
Инфляция в стране снизилась с 2,7% в июне до 1,6% в сентябре.
Банк Канады ожидает роста ВВП на 1,2% в 2024 году, на 2,1% в 2025-м и на 2,3% в 2026-м.
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