В статье говорится, что заседание глав правительств Содружества проходит в Самоа с 21 по 26 октября, однако премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса решили посетить саммит БРИКС в Казани, который проходит с 22 по 24 октября.
По данным Politico, также ожидается отсутствие других лидеров, таких как премьер-министры Шри-Ланки и Канады, на мероприятии Содружества.
По мнению издания, это указывает на ослабление позиций Великобритании на международной арене.
В то же время саммит БРИКС стал крупнейшим внешнеполитическим событием в России.
В этом году к блоку присоединились новые участники, такие как Египет, Иран, Саудовская Аравия и другие.
Содружество Наций включает 53 государства, большинство из которых некогда были частью Британской империи.
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