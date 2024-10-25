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Фото: https://ria.ru/

Politico: Влиятельные мировые лидеры предпочитают саммит БРИКС встрече Содружества

Степан Артемьевский Окт 25, 2024 В Мире, Новости Комментарии к записи Politico: Влиятельные мировые лидеры предпочитают саммит БРИКС встрече Содружества отключены 1 Просмотров

Некоторые из самых значимых руководителей стран Содружества Наций выбрали участие в саммите БРИКС вместо встречи Содружества, что указывает на снижение британского влияния, сообщает издание Politico.

 

В статье говорится, что заседание глав правительств Содружества проходит в Самоа с 21 по 26 октября, однако премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса решили посетить саммит БРИКС в Казани, который проходит с 22 по 24 октября.

По данным Politico, также ожидается отсутствие других лидеров, таких как премьер-министры Шри-Ланки и Канады, на мероприятии Содружества.

По мнению издания, это указывает на ослабление позиций Великобритании на международной арене.

В то же время саммит БРИКС стал крупнейшим внешнеполитическим событием в России.

В этом году к блоку присоединились новые участники, такие как Египет, Иран, Саудовская Аравия и другие.

Содружество Наций включает 53 государства, большинство из которых некогда были частью Британской империи.

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