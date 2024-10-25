Канада сократит уровень иммиграции как минимум на 20%

Канада сократит число постоянных иммигрантов , которым она разрешает въезд в страну , как минимум на 20 % по сравнению с предыдущим целевым показателем в 500 000 человек.

Это решение было принято в связи с тем, что многие канадцы сталкиваются с проблемами, связанными с жильем и его доступностью, а федеральное правительство сталкивается с постоянным давлением в связи с увеличением числа временных и постоянных жителей, приезжающих в Канаду.

Во время выездного заседания либерального кабинета в Галифаксе в августе прошлого года премьер–министр Джастин Трюдо заявил о возможном сокращении числа постоянных жителей, что стало серьезным изменением политики федерального правительства.

“Мы рассматриваем различные направления, чтобы убедиться, что по мере нашего продвижения вперед Канада остается страной, которая положительно относится к иммиграции, но также ответственно относится к тому, как мы интегрируемся, и гарантирует, что у каждого, кто приезжает в Канаду, есть пути к успеху“, – сказал Трюдо.

На той же неделе федеральное правительство объявило об ужесточении правил, направленных на сокращение потока низкооплачиваемых временных иностранных работников. В августе прошлого года в интервью политическому корреспонденту Васси Капелос министр иммиграции Марк Миллер заявил, что федеральное правительство “рассматривает ряд вариантов“ пересмотра уровня постоянного проживания в Канаде, и любые предстоящие изменения будут не “косметическими“, а “существенными“.

“Теперь пришло время взглянуть на них и предложить премьер–министру и другим министрам кабинета реальные варианты, а не косметические изменения просто для того, чтобы учесть общественное мнение. Реальные значительные изменения“, – сказал Миллер. В ноябре 2023 года федеральное правительство объявило, что сохранит свой целевой показатель в 485 000 постоянных жителей на 2024 год, увеличит его до 500 000 в 2025 году и зафиксирует на отметке в полмиллиона в 2026 году, заявив, что стабилизация уровня иммиграции “даст время для успешной интеграции, продолжая при этом расширять рынок труда Канады“.

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