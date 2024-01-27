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Olga Uspenskaya
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Успенская Ольга | Ouspenskaia Olga – Real Estate Broker

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ДОМ ПРИ ПОКУПКЕ?

Работая с покупателями, я заметила, что их критерии при поиске дома или квартиры могут сильно отличаться.

Некоторые из них покупают дорогой дом в ПРЕСТИЖНОМ РАЙОНЕ , несмотря на то, что он требует серьезного ремонта и значительных денежных вложений в будущем.

Например, одно из предложений:

Дом 1932 года в  Mont-Royal, $2.78mln.

Другие клиенты готовы переехать в другой город, чтобы купить ДОМ ПОДЕШЕВЛЕ, но не требующий никакого ремонта, и согласны ездить на работу  40 минут или дольше.

Например, дом  1996 года в Otterburn Parc ( Montérégie), $534900:

КАКИЕ КРИТЕРИИ НУЖНО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ПОКУПКЕ ДОМА?

Конечно же, в первую очередь цена покупки сильно влияет на расположение и состояние дома.

Чем больше у вас денег на покупку недвижимости, тем ближе вы к дому вашей мечты.

И все таки, какие же важные критерии при покупке дома?

В нынешней ситуации в экономике, когда простая покраска комнат стоит несколько тысяч долларов, нужно обратить особое внимание на КУХНЮ И ВАННЫЕ КОМНАТЫ.

ПОМЕНЯТЬ КУХНЮ означает сломать и вывести старую кухонную мебель, снять старую керамику и полы,  установить новую мебель, новые полы, столешницу, покрасить стены,

подсоединить трубы, посудомоечную машину, вытяжку и т.д и т.п

Минимальная стоимость таких работ на сегодня от 15000 $.

Полностью ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ВАННУЮ КОМНАТУ стоит от 10000 $.

Покупая дом с новой кухней и ванной, вы освобождаете себя от этих ремонтов на 10-15 лет.

ТАК ЛИ ВАЖЕН РАЗМЕР УЧАСТКА?

Конечно, если вы покупаете шале, чтобы отдыхать в нем от городского шума и стресса, то дом должен быть на удалении от соседей.

Желательно недалеко от водоема: озера или реки.

Например, дом в Saint - Saveur, 758 000$ :

Если же дом расположен в городе, размер участка не играет большой роли.

Молодые семьи с детьми не хотят себя обременять уборкой большой территории.

Средний участок земли  400кв.м вполне устраивает многих покупателей.

Пример участка 400 кв.м:

Планируете купить дом или квартиру? Звоните,

Ольга Успенская, риелтор с 25-летним стажем

cell: (514)999-9260
FacebookOlga Ouspenski

 

 

 

 

Контакты

Телефон
+1(514) 999-9260
Доп. Телефон
+1(450) 651-1079

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