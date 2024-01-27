Успенская Ольга | Ouspenskaia Olga – Real Estate Broker
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ДОМ ПРИ ПОКУПКЕ?
Работая с покупателями, я заметила, что их критерии при поиске дома или квартиры могут сильно отличаться.
Некоторые из них покупают дорогой дом в ПРЕСТИЖНОМ РАЙОНЕ , несмотря на то, что он требует серьезного ремонта и значительных денежных вложений в будущем.
Например, одно из предложений:
Дом 1932 года в Mont-Royal, $2.78mln.
Другие клиенты готовы переехать в другой город, чтобы купить ДОМ ПОДЕШЕВЛЕ, но не требующий никакого ремонта, и согласны ездить на работу 40 минут или дольше.
Например, дом 1996 года в Otterburn Parc ( Montérégie), $534900:
КАКИЕ КРИТЕРИИ НУЖНО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ПОКУПКЕ ДОМА?
Конечно же, в первую очередь цена покупки сильно влияет на расположение и состояние дома.
Чем больше у вас денег на покупку недвижимости, тем ближе вы к дому вашей мечты.
И все таки, какие же важные критерии при покупке дома?
В нынешней ситуации в экономике, когда простая покраска комнат стоит несколько тысяч долларов, нужно обратить особое внимание на КУХНЮ И ВАННЫЕ КОМНАТЫ.
ПОМЕНЯТЬ КУХНЮ означает сломать и вывести старую кухонную мебель, снять старую керамику и полы, установить новую мебель, новые полы, столешницу, покрасить стены,
подсоединить трубы, посудомоечную машину, вытяжку и т.д и т.п
Минимальная стоимость таких работ на сегодня от 15000 $.
Полностью ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ВАННУЮ КОМНАТУ стоит от 10000 $.
Покупая дом с новой кухней и ванной, вы освобождаете себя от этих ремонтов на 10-15 лет.
ТАК ЛИ ВАЖЕН РАЗМЕР УЧАСТКА?
Конечно, если вы покупаете шале, чтобы отдыхать в нем от городского шума и стресса, то дом должен быть на удалении от соседей.
Желательно недалеко от водоема: озера или реки.
Например, дом в Saint - Saveur, 758 000$ :
Если же дом расположен в городе, размер участка не играет большой роли.
Молодые семьи с детьми не хотят себя обременять уборкой большой территории.
Средний участок земли 400кв.м вполне устраивает многих покупателей.
Пример участка 400 кв.м:
Планируете купить дом или квартиру? Звоните,
Ольга Успенская, риелтор с 25-летним стажем
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