Успенская Ольга | Ouspenskaia Olga – Real Estate Broker

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ДОМ ПРИ ПОКУПКЕ? Работая с покупателями, я заметила, что их критерии при поиске дома или квартиры могут сильно отличаться. Некоторые из них покупают дорогой дом в ПРЕСТИЖНОМ РАЙОНЕ , несмотря на то, что он требует серьезного ремонта и значительных денежных вложений в будущем.

Например, одно из предложений:

Дом 1932 года в Mont-Royal, $2.78mln.

Другие клиенты готовы переехать в другой город, чтобы купить ДОМ ПОДЕШЕВЛЕ, но не требующий никакого ремонта, и согласны ездить на работу 40 минут или дольше. Например, дом 1996 года в Otterburn Parc ( Montérégie), $534900:

КАКИЕ КРИТЕРИИ НУЖНО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ПОКУПКЕ ДОМА? Конечно же, в первую очередь цена покупки сильно влияет на расположение и состояние дома. Чем больше у вас денег на покупку недвижимости, тем ближе вы к дому вашей мечты. И все таки, какие же важные критерии при покупке дома? В нынешней ситуации в экономике, когда простая покраска комнат стоит несколько тысяч долларов, нужно обратить особое внимание на КУХНЮ И ВАННЫЕ КОМНАТЫ. ПОМЕНЯТЬ КУХНЮ означает сломать и вывести старую кухонную мебель, снять старую керамику и полы, установить новую мебель, новые полы, столешницу, покрасить стены, подсоединить трубы, посудомоечную машину, вытяжку и т.д и т.п Минимальная стоимость таких работ на сегодня от 15000 $. Полностью ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ВАННУЮ КОМНАТУ стоит от 10000 $.

Покупая дом с новой кухней и ванной, вы освобождаете себя от этих ремонтов на 10-15 лет. ТАК ЛИ ВАЖЕН РАЗМЕР УЧАСТКА? Конечно, если вы покупаете шале, чтобы отдыхать в нем от городского шума и стресса, то дом должен быть на удалении от соседей. Желательно недалеко от водоема: озера или реки. Например, дом в Saint - Saveur, 758 000$ :

Если же дом расположен в городе, размер участка не играет большой роли. Молодые семьи с детьми не хотят себя обременять уборкой большой территории. Средний участок земли 400кв.м вполне устраивает многих покупателей. Пример участка 400 кв.м:

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Ольга Успенская, риелтор с 25-летним стажем

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