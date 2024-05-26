Жители монреальского Плато призывают к усилению мер безопасности после тройного убийства

В Монреале растет число призывов к усилению мер безопасности после тройного убийства на Плато во вторник и множества других насильственных смертей за последние недели.

Жители Плато выступили с заявлением после драки большой группы людей, в результате которой три человека погибли от ножевых ранений на парковке социального жилого комплекса “Жилища Ментаны”.

В результате инцидента погибли 15-летний мальчик и двое мужчин в возрасте около 20 лет. Некоторые жители до сих пор пребывают в шоке.

Мохаммад Мобед увидел драку со своего балкона на шестом этаже, позвонил в 911 и увидел, как прибыли спасатели.

“Они делали искусственное дыхание по меньшей мере час, но безрезультатно”, – сказал он.

Мобед сказал, что в переулке часто собираются большие группы молодых людей, но за четыре года, что он живет по соседству, он никогда не сталкивался с подобным насилием.

Ульрик Петерсон Селестен был одной из жертв. Сосед рассказал, что Селестин умер рядом с тем же зданием, в котором вырос.

“Прямо сейчас я в шоке”, – сказала соседка Селестена Насера, которая не захотела называть свою фамилию. “Его родители были ангелами. Он был добрым человеком”.

Представители муниципального жилищного управления Монреаля (OMHM), которое управляет комплексом, встретились с жильцами в четверг.

“Сотрудники, социальные работники и полицейские ходили по домам, чтобы направить жителей к ресурсам, которые помогают свидетелям насильственных событий”, – сказал представитель OMHM.

Мобед сказал, что необходимо решить проблемы безопасности.

“Если бы мы могли переехать сегодня, я думаю, мы бы это сделали”, – сказал он.

Квебекская партия (PQ) заявила, что необходимы дальнейшие действия для борьбы с тем, что она характеризует как всплеск уличного насилия.

“Мы хотим увеличить бюджет на наем персонала, а также увеличить бюджеты на профилактику, особенно в общественных организациях, которые работают с молодежью и предотвращают насилие”, – сказал лидер PQ Пол Сен-Пьер Пламондон.

Министр общественной безопасности Квебека Франсуа Боннардель заявил, что правительство увеличивает число студентов Национальной полицейской академии Квебека на 1100 человек и изыскивает финансирование для еще 225 сотрудников полиции Монреаля (SPVM).

В SPVM заявили, что тройное убийство, совершенное во вторник, не было связано с организованной преступностью или бандами и что оно стало результатом обострившегося личного конфликта.

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