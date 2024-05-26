Полиция Лаваля разыскивает пропавшего подростка

В последний раз подростка видели выходящим из школы в конце дня 22 мая.
Его родственники говорят, что беспокоятся о его безопасности.
Рост Сингха составляет 1 метр 65 дюймов (5 футов 4 дюйма), вес – 55 кг (121 фунт).
У него черные вьющиеся волосы и карие глаза, он носит очки.
В последний раз Сингха видели одетым в школьную форму.
Обычно он передвигается общественным транспортом и может находиться в Лавале или Монреале.
Всех, у кого есть информация о подростке, просят конфиденциально позвонить на информационную линию полиции по телефону 450-662-INFO (4636) или набрать 911 и сообщить номер файла LVL-240522-078.
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