Старшеклассники из Монреаля протестуют против “сексистского” дресс-кода

Около 50 учащихся из Монреаля, подавляющее большинство из которых девушки, были отстранены от занятий в среду после того, как их школа сочла шорты, которые они носили, слишком короткими. В четверг несколько студентов устроили акцию протеста против “сексистского”, по их мнению, дресс-кода, который несправедливо направлен против девушек.

“Она [сотрудница] сказала, что мои колени привлекают внимание мальчиков. Я не поняла почему”, – сказала Изабель Дуайен, ученица средней школы имени Кюре-Антуана-Ла-Белля в Лавале, в четверг. “Она просто повторила это слово в слово: “Твои колени привлекают мальчиков, тебе нужно идти домой”.

Представитель школьного сервисного центра подтвердил информацию об отстранении от занятий. Несколько студентов говорят, что, когда температура на улице начала повышаться, они начали получать предупреждения о длине своих шорт. “Я бы сказала, что это немного унизительно, когда тебя дискриминируют из-за шорт”, – сказала Тали Клутье, ученица 11 класса.

“Она сказала: “Твои шорты дают простор воображению”. Я подумал: “Какой взрослый может комментировать такое поведение ребенка?” – сказал другой ученик. Ученица сказала, что система вентиляции в школе слабая, и утверждает, что в ней нет кондиционера. “Поэтому температура в классах выше, чем на улице”, – сказала она. “Такие температуры не создают благоприятных условий для обучения”.

“Трудно сосредоточиться, когда пытаешься дать своему телу остыть”, – сказала ученица 11 класса Роми Мойз Этье. Согласно школьному дресс-коду, шорты должны быть длиной до колена или чуть выше него. В электронном письме, разосланном родителям, школа объяснила: “Дресс-код был разработан после консультаций со школьным сообществом, и правила обеспечивают гармоничную атмосферу в школе”.

В нем также говорилось, что даже шорты для школьной спортивной команды могут быть нарушены, если их носить для повседневного использования. В школе также сообщили родителям, что “если будет установлено, что ученик не соответствует требованиям, ему придется переодеться, если таковая у него есть, или его отправят домой переодеваться”.

Многие ученики говорят, что они впервые видят, как это правило применяется на практике. Клотье организовала акцию протеста и сказала, что она уже много лет носит одни и те же шорты, особенно в жаркие дни. “В классе жарко, вентиляция в школе плохая, потому что это старая школа”, – сказала она.

Учащиеся рассказали о том, что их подвергают объективизации и сексуализации, когда выводят из класса. “Я просто хотела бы, чтобы они признали это и извинились перед всеми девочками, которых вчера выгнали с урока”, – сказала ученица 11 класса Вероника Ламас. Затем они смотрели на девочек так, как будто они сексуализировали нас, объективировали нас, говоря: “Да, у тебя шорты немного короче, так что пойдем со мной”.

Друэн сказал, что к мальчикам в школе относились по-другому. “Мальчикам – ничего”, – сказала она. Они спросили: “Вам обязательно отправлять нас домой, потому что у нас короткие шорты?”, а учительница ответила: “Нет. Только для девочек”. Центр школьного обслуживания в Лавале заявляет, что любые комментарии в адрес учащихся будут рассмотрены.

“Если были неуместные комментарии, школа напомнит персоналу, что этого не должно быть”, – сказал генеральный директор центра школьного обслуживания Ив Мишель Волси. Учащиеся призывают изменить дресс-код и принести извинения за то, что, по их словам, было унизительным в школе.

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