Молоко, продаваемое в канадских магазинах, проверено на птичий грипп: результаты 303 проб

Поскольку птичий грипп распространяется к югу от границы, канадские власти в настоящее время проверяют образцы молока, продаваемого в продуктовых магазинах по всей стране.

Результаты этих тестов были обнародованы в четверг, на следующий день после того, как второй работник молочной фабрики в США дал положительный результат на птичий грипп, также известный как H5N1.

Канадское агентство по контролю за продуктами питания сообщило, что все 303 пробы розничного молока, собранные по всей стране по состоянию на 16 мая, дали отрицательный результат.

Несмотря на то, что некоторые образцы молока в США дали положительный результат на птичий грипп, представители здравоохранения заявляют, что нет никаких опасений по поводу безопасности коммерческого молока, поставляемого в процессе пастеризации.

Грипп птиц – острое инфекционное заболевание птиц, передающееся человеку, характеризуется острым лихорадочным синдромом, поражением лёгких и высокой летальностью.

Возбудитель птичьего гриппа – вирус гриппа типа А (Н5N1, H5N2 и др.) – является болезнетворным для людей.

Непосредственно инфицирует человека.

Поражает мозг, печень, почки и другие органы.

Устойчив к противовирусному препарату римантадину.

Более устойчив в окружающей среде, чем вирус гриппа человека (в птичьем помёте выживает до 3 месяцев, в воде – 4 дней, при температуре 0 С– более месяца).

Хорошо переносит низкие температуры, легко погибает под воздействием дезинфицирующих средств.

Обладает высокой изменчивостью и заразностью.

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