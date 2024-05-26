Продлить ипотеку: с фиксированной процентной ставкой или с переменной?

Переменная ставка позволяет вам экономить, когда ставки снижаются. Но краткосрочная фиксированная ставка выгодна во времена неопределенности. Итак, какой из них выбрать ? Сравните свои варианты, принимая во внимание ваши потребности и уровень толерантности к риску.

Некоторые экономисты полагают, что Банк Канады снизит свою ключевую ставку в ближайшие недели (в июне?), что приведет к небольшому снижению процентных ставок, особенно ставок по ипотечным кредитам.

Если это снижение произойдет и вам придется в ближайшее время продлить ипотеку, вы, возможно, захотите выбрать плавающую ставку, чтобы воспользоваться преимуществами снижения ставок. Однако, если ставки будут снижаться медленнее, чем ожидалось, краткосрочная фиксированная ставка будет более выгодной.

« В 2024 году мы ожидали пять или шесть снижений ставок, но, возможно, мы были слишком оптимистичны. Из-за инфляции мы ожидаем скорее два или три снижения ставок в этом году», – говорит Филипп Кинталь, директор по ипотечному развитию Национального банка.

Инфляция снизилась не так быстро, как ожидалось. Рост цен замедляется, но не так сильно, как хотелось бы экономистам. По данным Статистического управления Канады, инфляция достигла 2,9% в марте, а затем 2,7% в апреле, превысив целевой показатель Банка Канады в 2%. Чтобы сдержать рост цен, федеральное учреждение решило пока сохранить свою ключевую ставку. Нам придется подождать его следующих встреч, запланированных на 5 июня, 24 июля и 4 сентября, чтобы узнать, произойдет ли какое-либо снижение.

Фиксированная ставка, но в краткосрочной перспективе

Прямо сейчас Филипп Кинталь рекомендует своим клиентам выбрать фиксированную ставку на три года. Его аргументация такова « ” фиксированная трехлетняя ставка, предлагаемая банком, в настоящее время составляет 5,19 %. За тот же период (три года) хорошая Переменная ставка составляет около 6,6 %. Если мы выберем трехлетнюю фиксированную ставку, Центральному банку потребуется снизить ключевую ставку как минимум в семь раз на четверть пункта, чтобы мы оказались в проигрыше. Тогда плавающая ставка станет более привлекательной, чем фиксированная. Это могло произойти, но это не точно. » Обратите внимание, что максимальная ставка Центрального банка составляет 5% с июля 2023 года.

Также, по словам специалиста, в экономические периоды, когда ставки низкие, лучше выбирать длительные сроки, чтобы стремиться к продлению с более выгодной ставкой по ипотеке. Поэтому во времена неопределенности он советует выбирать более короткие сроки. “Выбор зависит от вашего уровня толерантности к риску”, – говорит Филипп Кинталь. Это действительно первое, что следует учитывать при продлении ипотечного кредита” »

Переменная ставка : риск для получения прибыли от снижения

Если несколько более высокий уровень риска не мешает вам спать и если вас устраивает ваш текущий платеж по ипотеке, плавающая ставка позволяет вам воспользоваться преимуществами возможного снижения ставки. Если вы передумаете, вы можете перейти на фиксированную ставку в любое время. В этом случае банк предложит вам фиксированную ставку на данный момент на оставшийся срок действия вашего кредита. Если фиксированная ставка ниже переменной, ваш ежемесячный платеж уменьшится, в противном случае он увеличится.

Если ставки упадут, вы можете попросить свое финансовое учреждение заблокировать ставку по ипотеке на срок от 30 до 120 дней до продления кредита с фиксированной процентной ставкой, чтобы воспользоваться этой скидкой. Фиксированная процентная ставка гарантируется независимо от колебаний рынка. Однако, если процентные ставки продолжат снижаться после даты, на которую вы заблокировали ставку, вы не сможете получить более низкую ставку, если у вас нет опции, которая позволяет это (опция с плавающей запятой). Чтобы попытаться получить более выгодную ставку, вам придется делать покупки в других финансовых учреждениях.

Продлить период амортизации, уменьшить ежемесячные платежи

Во время продления, если ваши ежемесячные платежи ложатся слишком тяжелым бременем на ваш бюджет, вы можете уменьшить их, увеличив амортизацию по ссуде. Срок амортизации, который обычно составляет 25 лет, может быть продлен до 30 лет. Таким образом, ваши ежемесячные платежи будут ниже, поскольку ссуда будет распределена на большее количество ежемесячных платежей. С другой стороны, сумма процентов по общему кредиту будет выше, чем при первоначальном сроке, и чистая стоимость вашей собственности может увеличиваться медленнее.

Чтобы уменьшить сумму процентов, если вы увеличите период амортизации, у вас есть возможность погасить часть основной суммы путем внесения авансовых платежей, например, когда процентные ставки снизятся или когда ваш бюджет позволит это сделать. Максимальная сумма, которая может выплачиваться в качестве основной суммы ежегодно, определяется условиями кредита. Чтобы изменить срок погашения вашей ипотеки, вам нужно будет пройти квалификационный процесс в своем финансовом учреждении еще раз и снова обратиться к нотариусу для составления нового акта, что влечет за собой определенные затраты.

Подлежит ли ваша ипотека передаче ?

В то время как жизнь движется быстрее, чем раньше, и нам, возможно, придется переезжать чаще, возможность передачи ипотеки другому кредитору является важным аспектом, который следует учитывать, отмечает Филипп Кинталь. Если вы решили продать свою недвижимость, чтобы купить другую, разрешает ли банк перевести вашу текущую ипотеку по той же ставке на новую приобретенную недвижимость ? Это важный момент, который следует учитывать, если вы получаете ставку в размере 2 %. Некоторые банки не разрешают перевод ставок.

Итак, фиксированная ставка или плавающая ставка ? « Все дело в необходимости», – заключает Филипп Кинталь. Планируете ли вы сохранить свою собственность на несколько лет или планируете переехать в течение одного или двух лет для реализации других проектов ? В любом случае, лучше выбрать решение, соответствующее вашим потребностям и финансовым возможностям.

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