Мужчина сбежал из тюрьмы в Лавале

Был выдан ордер на розыск и последующий арест 32-летнего Ясина Зуауи, который сбежал и пропал без вести в Федеральном учебном центре минимальной безопасности в Лавале в четверг вечером.

По данным Службы исправительных учреждений Канады (CSC), исчезновение Зуауи было обнаружено в 10:45 вечера, и официальные лица связались как с полицией Лаваля (SPL), так и с полицией Квебека (SQ).

Рост Зуауи составляет 185 см (6 футов 1 дюйм), вес – 84 кг (186 фунтов).

У него карие глаза, каштановые волосы и заметные татуировки, в том числе слезинка под левым глазом и три точки на перепонке левой руки.

Он говорит по-английски.

“В настоящее время заключенный должен отбывать срок за нападение с причинением телесных повреждений и убийство второй степени”, – сообщила в пятницу Служба исправительных учреждений Канады.

Всех, у кого есть информация о местонахождении Зуауи, просят связаться с полицией Квебека или позвонить по номеру 911.

CSC сообщает, что расследует обстоятельства инцидента и работает с полицией, чтобы как можно быстрее найти и вернуть за решетку Зуауи.

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