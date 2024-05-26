Почти в 30 процентах детских садов Квебека, прошедших оценку, не хватает образовательных услуг

С 2018 года почти 30 процентов центров раннего развития и детских садов в дневное время не прошли оценку качества образования, подготовленную Министерством по делам семьи.

В 2022-2023 годах этот показатель вырос до 41%.

В четверг генеральный аудитор Квебека Гилен Леклерк представил в национальной ассамблее объемный отчет из четырех частей, в котором подверг жесткой критике министерство Сюзанны Рой.

Леклерк отмечает, что по закону каждый ребенок имеет право, в пределах имеющихся ресурсов и пространства, на получение персонализированного качественного образовательного ухода.

Однако министерство “мало что сделало для вмешательства” в работу служб по уходу за детьми, которые не прошли оценку, а принятые меры по исправлению положения недостаточны, говорится в отчете.

На брифинге для прессы генеральный аудитор установил “корреляцию” между уровнем неудач и нехваткой квалифицированного персонала; доля детских садов, в которых не хватает двух квалифицированных воспитателей из трех, выросла с 32 до 46 процентов в период с 2018 по 2023 год.

После снижения этого показателя во время пандемии COVID-19 Квебек поставил перед собой цель постепенно вернуться к нормативному показателю в два квалифицированных преподавателя из трех к апрелю 2027 года.

При таких темпах этого будет “практически невозможно” достичь, предсказал генеральный аудитор журналистам в четверг.

Более того, число жалоб, связанных с “ненадлежащим отношением или практикой”, выросло с 203 в 2018-2019 годах до 358 в 2022-2023 годах, что на 76% больше, отметила она.

Она привела пример жалобы, поступившей в министерство: “Педагоги (…) регулярно использовали угрозы, сарказм и унижения при общении с детьми”.

В дополнение: “С большой враждебностью (…) тянет ребенка за руку, зубы стиснуты, лицо разъяренное, прижимает ребенка к низкой стене, толкает его на землю”.

По словам Леклерк, вмешательства министерства “недостаточно для предотвращения частых нарушений здоровья и безопасности детей”.

В своем отчете она упомянула о просроченных лекарствах, неправильно хранящихся токсичных чистящих средствах и проблемах с проверкой отсутствия препятствий в более чем 20 процентах проверок.

Следует отметить, что полиция должна установить, были ли у педагога в прошлом случаи определенного поведения (сексуальные домогательства, насильственное поведение, неспособность обеспечить все необходимое для жизни).

В этом случае министерство или образовательная служба по уходу за детьми должны принять решение о том, не допускается ли данное лицо к работе в сфере ухода за детьми.

Генеральный аудитор также отметил, что более 15% детских садов никогда не проверялись на содержание свинца в воде.

Например, 90% детских садов были проинспектированы, а 26% из них превысили норму.

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