Почти в 30 процентах детских садов Квебека, прошедших оценку, не хватает образовательных услуг

В 2022-2023 годах этот показатель вырос до 41%.
В четверг генеральный аудитор Квебека Гилен Леклерк представил в национальной ассамблее объемный отчет из четырех частей, в котором подверг жесткой критике министерство Сюзанны Рой.
Леклерк отмечает, что по закону каждый ребенок имеет право, в пределах имеющихся ресурсов и пространства, на получение персонализированного качественного образовательного ухода.
Однако министерство “мало что сделало для вмешательства” в работу служб по уходу за детьми, которые не прошли оценку, а принятые меры по исправлению положения недостаточны, говорится в отчете.
На брифинге для прессы генеральный аудитор установил “корреляцию” между уровнем неудач и нехваткой квалифицированного персонала; доля детских садов, в которых не хватает двух квалифицированных воспитателей из трех, выросла с 32 до 46 процентов в период с 2018 по 2023 год.
После снижения этого показателя во время пандемии COVID-19 Квебек поставил перед собой цель постепенно вернуться к нормативному показателю в два квалифицированных преподавателя из трех к апрелю 2027 года.
При таких темпах этого будет “практически невозможно” достичь, предсказал генеральный аудитор журналистам в четверг.
Более того, число жалоб, связанных с “ненадлежащим отношением или практикой”, выросло с 203 в 2018-2019 годах до 358 в 2022-2023 годах, что на 76% больше, отметила она.
Она привела пример жалобы, поступившей в министерство: “Педагоги (…) регулярно использовали угрозы, сарказм и унижения при общении с детьми”.
В дополнение: “С большой враждебностью (…) тянет ребенка за руку, зубы стиснуты, лицо разъяренное, прижимает ребенка к низкой стене, толкает его на землю”.
По словам Леклерк, вмешательства министерства “недостаточно для предотвращения частых нарушений здоровья и безопасности детей”.
В своем отчете она упомянула о просроченных лекарствах, неправильно хранящихся токсичных чистящих средствах и проблемах с проверкой отсутствия препятствий в более чем 20 процентах проверок.
Следует отметить, что полиция должна установить, были ли у педагога в прошлом случаи определенного поведения (сексуальные домогательства, насильственное поведение, неспособность обеспечить все необходимое для жизни).
В этом случае министерство или образовательная служба по уходу за детьми должны принять решение о том, не допускается ли данное лицо к работе в сфере ухода за детьми.
Генеральный аудитор также отметил, что более 15% детских садов никогда не проверялись на содержание свинца в воде.
Например, 90% детских садов были проинспектированы, а 26% из них превысили норму.
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