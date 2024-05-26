Устаревшие правила и растущие убытки: можно ли что-нибудь сделать, чтобы возродить Canada Post?

По мнению экспертов, Canada Post нуждается в решительных мерах, чтобы остановить финансовые потери и перестроить свою деятельность после тяжелого десятилетия.

Корпорация Crown потеряла 748 миллионов долларов до вычета налогов в 2023 году, что стало вторым худшим годом за всю историю наблюдений, поскольку канадцы отправили меньше писем, в то время как конкуренты захватили еще большую долю рынка посылок.

Некоторые наблюдатели считают, что более высокие цены на марки, более эффективная сеть доставки и экспансия в новые области — от банковского дела до государственных услуг — являются потенциальными путями повышения прибыльности.

Согласно ежегодному отчету Canada Post, в 2006 году домохозяйства получали в среднем семь писем в неделю, но в прошлом году – только два в неделю, в котором эта тенденция названа “Великим сокращением почтовой рассылки”.

Согласно ежегодному отчету, девяносто шесть процентов из 2,2 миллиарда писем, полученных в прошлом году, были отправлены канадцами. Учитывая эти 2,1 миллиарда внутренних отправлений, а также подорожание в этом месяце на семь центов почтовой марки, купленной в буклете, несложные расчеты показывают, что это повышение может увеличить выручку почты Канады примерно на 147 миллионов долларов. Это примерно пятая часть прошлогодних потерь.

“Это немного помогает, но не решает проблему полностью”, – сказал Марвин Райдер, доцент школы бизнеса DeGroote при Университете Макмастера.

“Я по-прежнему отношусь к тем странным людям, которые отправляют по 50-60 рождественских открыток. Но большинство людей этого не делают. Они перешли на цифровые технологии”. Количество рекламных рассылок также сократилось, поскольку экологические организации оказывают давление на розничных продавцов, а цифровой маркетинг укрепляется на фоне роста онлайн-заказов.

“Компании подвергались критике за рассылку нежелательной почты”, – сказал Райдер. По его словам, доставка посылок – это единственное “светлое пятно” для Canada Post, хотя даже в этом сегменте в прошлом году наблюдался спад примерно на три процента.

Доля почтовой службы на рынке посылок сократилась с 62% до пандемии COVID-19 до 29% в прошлом году, поскольку Amazon и другие конкуренты воспользовались стремительно растущим спросом на доставку на следующий день.

“Суть в том, что бизнес находится в осаде”, – сказал Райдер, указывая на убытки организации в размере 3 миллиардов долларов за последние пять лет. Жан-Ив Дюкло, федеральный министр, отвечающий за почту Канады, заявил, что в этом месяце правительство рассматривает возможность внесения поправок в законодательство, которые, среди прочего, предписывают ежедневную доставку почты.

Первым шагом мог бы стать переход на доставку почты через день, считает Иэн Ли, доцент Школы бизнеса Карлтонского университета. Но за этим могут последовать массовые увольнения; по состоянию на 2022 год в корпорации Crown работало около 23 000 почтальонов. Более того, аналитики говорят, что этот шаг вызовет, по крайней мере, некоторую негативную реакцию, в том числе со стороны профсоюзов и Новых демократов.

В 2018 году правительство Трюдо отменило программу, запущенную консерваторами Харпера, по прекращению доставки почты от двери к двери из-за негативной реакции общественности, особенно со стороны пожилых людей и канадцев с ограниченными возможностями.

Примерно 840 000 домохозяйств, которые с 2014 года уже подключились к общинным почтовым ящикам, так и не смогли воспользоваться этой услугой.

“У меня есть “супер почтовый ящик’, и он мне нравится. Если я уезжаю на пару недель, я чувствую себя в безопасности”, – говорит Райдер. “Коробки достаточно вместительны для мелких предметов, поэтому мне не нужно беспокоиться о пиратах на крыльце”.

Были предложены другие возможные решения, например, расширение сети.

Проникновение в смежные области, такие как доставка продуктов питания, или партнерство с компаниями электронной коммерции и конкурентами, такими как UPS, в области доставки посылок “последней мили”, открывают возможности, которые могут быть использованы для развития обширной сети отделений и сотрудников Canada Post.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.