“Я настаиваю на своей невиновности”: кардинал из Квебека опубликовал видео, чтобы очистить свое имя

Через два дня после того, как расследование, проведенное по поручению Ватикана, не выявило доказательств того, что Жеральд Лакруа совершал сексуальное насилие, кардинал из Квебека опубликовал видеообращение, в котором заявил, что он не сделал ничего плохого.

“Я настаиваю на своей невиновности”, – заявил Лакруа в видеоролике, опубликованном на YouTube в четверг.

Во вторник судья Верховного суда Квебека в отставке Андре Дени опубликовал результаты своего расследования, согласно которым он не смог найти ничего, что могло бы подтвердить обвинения. Однако Денис признал, что его расследование было неполным, поскольку заявительница отказалась принимать участие в расследовании, и что ее неучастие “поставило меня в тупик”.

Папа Франциск, назначивший квебекского кардинала архиепископом Квебека в марте 2023 года, в феврале попросил экс-судью изучить обвинения, которые впервые возникли в результате коллективного судебного иска. Имя Лакруа было в числе 15 человек, добавленных в список предполагаемых преступников в судебном документе, утвержденном Верховным судом в 2022 году, в котором содержалось несколько заявлений о сексуальном насилии со стороны духовенства и персонала, начиная с 1940 года.

В своем видео, опубликованном в четверг, он сказал, что хочет, чтобы “свет был пролит полностью” на обвинения, в которых его обвиняют.

“Я предлагаю истцу связаться с судьей Денисом, как он предложил, или подать на меня уголовную жалобу, чтобы можно было провести надлежащее судебное разбирательство. Сообщество имеет право знать, имели ли место действия, в которых меня обвиняют, или нет”, – сказал кардинал.

Он также приветствовал отчет о расследовании, который, по его словам, свидетельствует о том, что церковь серьезно относится к обвинениям в сексуальном насилии. В отчете сделан вывод, что Лакруа не было необходимости предстать перед судом в Ватикане.

Юридическая фирма Arsenault Dufresne Wee, базирующаяся в Монреале и представляющая интересы истца, выступила против расследования Дениса, заявив, что оно не оказало реального влияния и что ее клиент не хотел участвовать во внутреннем процессе, который не вызывал доверия.

В своем видеообращении Лакруа поблагодарил своих сторонников за их молитвы и сказал, что он решил не возвращаться к своим обязанностям архиепископа после того, как ушел в отставку в январе.

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