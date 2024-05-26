“Я не остановлюсь”, – говорит Селин Дион в трейлере предстоящего документального фильма

Официальный трейлер фильма Amazon MGM Studio “Я есть: Селин Дион” включает в себя фрагменты рассказа Дион о своем диагнозе, изменившем ее жизнь, и о том, как сильно она скучает по сцене.
В декабре 2022 года Дион объявила о своем диагнозе “синдром скованного человека” – прогрессирующем заболевании, которое может вызывать мышечную ригидность и болезненные спазмы.
В последующие месяцы все даты ее концертного тура были отменены.
Фильм “Я есть: Селин Дион”, премьера которого состоится 25 июня на Amazon Prime Video, обещает “свежий и честный” взгляд за кулисами жизни Дион в последние годы, а также рассказывает о музыкальном путешествии, которое сделало певицу из Квебека мировым феноменом.
Трейлер, опубликованный в четверг, сочетает архивные кадры, на которых Дион исполняет мелодии в студии и на сцене, с мрачными размышлениями о болезни, которая угрожала заставить ее замолчать.
“Я усердно работаю каждый день, но должна признать, что это было непросто”, – говорит Дион в трейлере, описывая, как тяжело приходится отменять шоу.
“Я так по этому скучаю. Люди – я скучаю по ним”, – говорит она сквозь слезы.
Но трейлер намекает на то, что документальный фильм будет посвящен стойкости Дион и ее сильному желанию вернуться к своим поклонникам.
“Если я не смогу бежать, я пойду пешком. Если я не смогу ходить, я буду ползти”, – говорит она в какой-то момент. “И я не остановлюсь”.
Дион, которая неожиданно появилась на сцене на церемонии вручения премии “Грэмми” в феврале, недавно рассказала Vogue France, что ее сила воли заставляет ее работать “очень усердно”, чтобы однажды снова выступить вживую.
Она также дала интервью Ходу Котб из NBC для своего первого телеинтервью с момента постановки диагноза, которое должно было выйти в эфир 11 июня.
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