“Я не остановлюсь”, – говорит Селин Дион в трейлере предстоящего документального фильма

Поклонники Селин Дион впервые увидят борьбу суперзвезды с редким неврологическим расстройством в эмоциональном трейлере предстоящего документального фильма о ее карьере и жизни.

Официальный трейлер фильма Amazon MGM Studio “Я есть: Селин Дион” включает в себя фрагменты рассказа Дион о своем диагнозе, изменившем ее жизнь, и о том, как сильно она скучает по сцене.

В декабре 2022 года Дион объявила о своем диагнозе “синдром скованного человека” – прогрессирующем заболевании, которое может вызывать мышечную ригидность и болезненные спазмы.

В последующие месяцы все даты ее концертного тура были отменены.

Фильм “Я есть: Селин Дион”, премьера которого состоится 25 июня на Amazon Prime Video, обещает “свежий и честный” взгляд за кулисами жизни Дион в последние годы, а также рассказывает о музыкальном путешествии, которое сделало певицу из Квебека мировым феноменом.

Трейлер, опубликованный в четверг, сочетает архивные кадры, на которых Дион исполняет мелодии в студии и на сцене, с мрачными размышлениями о болезни, которая угрожала заставить ее замолчать.

“Я усердно работаю каждый день, но должна признать, что это было непросто”, – говорит Дион в трейлере, описывая, как тяжело приходится отменять шоу.

“Я так по этому скучаю. Люди – я скучаю по ним”, – говорит она сквозь слезы.

Но трейлер намекает на то, что документальный фильм будет посвящен стойкости Дион и ее сильному желанию вернуться к своим поклонникам.

“Если я не смогу бежать, я пойду пешком. Если я не смогу ходить, я буду ползти”, – говорит она в какой-то момент. “И я не остановлюсь”.

Дион, которая неожиданно появилась на сцене на церемонии вручения премии “Грэмми” в феврале, недавно рассказала Vogue France, что ее сила воли заставляет ее работать “очень усердно”, чтобы однажды снова выступить вживую.

Она также дала интервью Ходу Котб из NBC для своего первого телеинтервью с момента постановки диагноза, которое должно было выйти в эфир 11 июня.

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