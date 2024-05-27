Неизвестный открыл стрельбу в еврейской школе для девочек в Торонто

Полиция Торонто объявила в розыск нескольких подозреваемых, которые открыли стрельбу в начальной школе в Северном Йорке. Как сообщает CBC News, этот инцидент расследуется отделом по борьбе с преступлениями на почве ненависти.

Кроме того, в расследовании участвует оперативная группа по огнестрельному оружию и борьбе с бандами. Пол Кравчик, представитель этого подразделения, сообщил на брифинге, что подозреваемый открыл стрельбу из автомобиля темного цвета, припаркованного у учебного заведения “Байшаяма Мушка”.

В этой школе учатся девочки из еврейских семей в районе Большого Торонто. По словам Кравчика, сообщений о ранениях не поступало, а перед зданием учебного заведения были обнаружены следы от пуль.

“Мы не собираемся игнорировать очевидное: вы знаете, что здесь произошло и какова была цель стрельбы. Но в то же время было бы неправильно строить предположения на данном этапе”, – сказал офицер.

В то же время премьер・министр провинции Онтарио Дуг Форд откровенно назвал инцидент “грубым проявлением антисемитизма”. “Израильско・еврейский центр расценил инцидент как явное, просчитанное и преднамеренное нападение на еврейскую школу для девочек”.”

“Тот факт, что школа подверглась нападению, представляет собой еще одну тревожную эскалацию насилия, от которого страдают канадские евреи, независимо от того, есть у них дети или нет”, – говорится в заявлении центра.

В начале мая канадская организация “Бней Брит” опубликовала свой ежегодный отчет об антисемитских инцидентах, отметив резкое увеличение числа таких инцидентов после массового убийства 1200 человек на юге Израиля, в ходе которого боевики ХАМАС зверски убили 10-7 человек.

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