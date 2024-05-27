Международный суд ООН обязал Израиль прекратить наступление на Рафах

Международный суд ООН обязал Израиль прекратить военные атаки в Рафахе. Международный суд ООН, высший судебный орган Организации Объединенных Наций, вынес юридически обязательное решение при поддержке 15 из 13 судей, сославшись на “огромные риски”, которые могут поставить под угрозу жизни сотен тысяч мирных палестинцев.

Против этого решения выступили угандийские и израильские судьи.

Судья также обязал Израиль открыть контрольно-пропускной пункт Рафах между сектором Газа и Египтом, чтобы обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи. Суд обязал Израиль предоставить доступ в Газу для проведения несанкционированного расследования утверждений о геноциде. Израиль должен представить отчет о выполнении приказа в течение 30 дней.

Однако суд не принял решения о полном прекращении огня на всей территории Газы, как того требовала Южная Африка.

Судьи также повторили свои призывы к “немедленному и безоговорочному освобождению” заложников, удерживаемых ХАМАСОМ и другими вооруженными группировками.

Это решение имеет обязательную юридическую силу, но механизма его исполнения не существует.

Сегодняшнее решение является временной мерой Международного суда по заявлению Южной Африки в более крупном деле, в котором утверждается, что Израиль нарушил Конвенцию о геноциде, 152-летний договор, подписанный Израилем и другими странами в 1948 году.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил поддержку решению суда. Он также обвинил премьер・министра Израиля Биньямина Нетаньяху в создании препятствий на пути создания двух государств.

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