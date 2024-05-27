Международный суд ООН обязал Израиль прекратить наступление на Рафах

Против этого решения выступили угандийские и израильские судьи.
Судья также обязал Израиль открыть контрольно-пропускной пункт Рафах между сектором Газа и Египтом, чтобы обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи. Суд обязал Израиль предоставить доступ в Газу для проведения несанкционированного расследования утверждений о геноциде. Израиль должен представить отчет о выполнении приказа в течение 30 дней.
Однако суд не принял решения о полном прекращении огня на всей территории Газы, как того требовала Южная Африка.
Судьи также повторили свои призывы к “немедленному и безоговорочному освобождению” заложников, удерживаемых ХАМАСОМ и другими вооруженными группировками.
Это решение имеет обязательную юридическую силу, но механизма его исполнения не существует.
Сегодняшнее решение является временной мерой Международного суда по заявлению Южной Африки в более крупном деле, в котором утверждается, что Израиль нарушил Конвенцию о геноциде, 152-летний договор, подписанный Израилем и другими странами в 1948 году.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил поддержку решению суда. Он также обвинил премьер・министра Израиля Биньямина Нетаньяху в создании препятствий на пути создания двух государств.
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