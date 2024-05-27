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Новости Трамп обещает положить конец войне на Украине и избежать глобальных конфликтов
Довольный Дональд Трамп

Трамп обещает положить конец войне на Украине и избежать глобальных конфликтов

Степан Артемьевский Май 27, 2024 Новости, Новости Америки Комментарии к записи Трамп обещает положить конец войне на Украине и избежать глобальных конфликтов отключены 4 Просмотров

Необходимо положить конец конфликту на Украине и предотвратить Третью мировую войну, заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая на либертарианском национальном съезде в Вашингтоне 5-26 мая.

 

 

Дональд Трамп, который баллотируется на пост президента США, выступил с заявлением о своем намерении быстро урегулировать конфликт между Россией и Украиной в случае своего возвращения в Белый дом.

Республиканцы подчеркнули, что Соединенные Штаты прекратят тратить огромные суммы на участие в военных конфликтах в других странах и возьмут курс на мир и стабильность.

Трамп выразил обеспокоенность текущей внешней политикой администрации Байдена, заявив, что применение серьезного оружия может привести к Третьей мировой войне.

«И ещё до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я добьюсь урегулирования этой ужасной войны между Россией и Украиной. Мы перестанем тратить сотни миллиардов долларов на участие в чужих войнах и начнём немедленно спасать тысячи и тысячи жизней», — заявил кандидат в президенты США.

 

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