По данным Банка Канады, чистый убыток за 1 квартал 2024 года снизился до 93 400 миллионов канадских долларов.

Процентные выплаты по депозитам по-прежнему превышают поступления по облигациям, но разрыв сокращается по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда чистые убытки достигли 151 000 миллионов йен. Этот дефицит стал результатом проводимой правительством политики количественного смягчения, которая была реализована путем покупки государственных облигаций.

Эта политика проводилась во время борьбы с коронавирусом. Из-за такой политики осенью 2022 года Банк Канады впервые за 87 лет получил чистый убыток. В Банке отметили, что были приняты срочные меры для восстановления функционирования финансовых рынков и экономики в целом.

“Эти потери являются ожидаемой стоимостью предыдущей программы количественного смягчения и того, какое влияние она окажет на Банк Канады, повысив процентные ставки овернайт”, – сказал Эйвери Шенфельд, главный экономист CIBC Capital Markets. Эта ставка увеличилась с 1 квартала 2022 года до 0,25%, а в 3 квартале 2023 года – до 5%.

Шенфельд также пояснил, что сокращение убытков может быть достигнуто благодаря проводимой Банком Канады политике количественного ужесточения для погашения облигаций.

Согласно отчету Института Хоу, опубликованному в 2023/1 году, за всю свою историю Банк Канады перечислил федеральному правительству почти 1600 миллиардов канадских долларов (до 2021 года).

В ежеквартальном отчете Банка Канады, опубликованном 24 апреля, подчеркивается, что убытки не мешают банкам выполнять свои функции и что со временем банки вернутся к прибыли.

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