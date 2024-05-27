Впервые с 2018 года сборная Канады осталась без медали чемпионата мира по хоккею с шайбой

В матче за 3-е место на чемпионате мира по хоккею с шайбой 2024 года сборная Швеции одержала победу над национальной командой Канады.

Игра прошла в Праге перед аудиторией в 14 929 человек на стадионе “О2 Арена” и завершилась победой скандинавской команды со счетом 4:2.

Дубль в составе победителей оформил Карл Грундстрем, а голы также забили Эрик Карлсон и Маркус Йоханссон.

За проигравшую команду отличились Дилан Козенс и Пьер Люк Дюбуа.

Это первая медаль сборной Швеции на чемпионате мира после завоевания золота в 2018 году.

В 2019, 2022 и 2023 годах скандинавы вылетели на стадии 1/4 финала и не вышли в плей-офф в 2021 году.

Из-за пандемии игры 2020 года не проводились.

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