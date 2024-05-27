Впервые с 2018 года сборная Канады осталась без медали чемпионата мира по хоккею с шайбой

Игра прошла в Праге перед аудиторией в 14 929 человек на стадионе “О2 Арена” и завершилась победой скандинавской команды со счетом 4:2.
Дубль в составе победителей оформил Карл Грундстрем, а голы также забили Эрик Карлсон и Маркус Йоханссон.
За проигравшую команду отличились Дилан Козенс и Пьер Люк Дюбуа.
Это первая медаль сборной Швеции на чемпионате мира после завоевания золота в 2018 году.
В 2019, 2022 и 2023 годах скандинавы вылетели на стадии 1/4 финала и не вышли в плей-офф в 2021 году.
Из-за пандемии игры 2020 года не проводились.
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