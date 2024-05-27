Профессор психологии Университета Западного Онтарио: “Люди, ездящие без глушителя, — психопаты и садисты”

Молодые люди, личности которых ярко проявляются посредством таких качеств как психоз и бытовой садизм, обожают, когда автомобили, тачки и мотоциклы издают оглушительный рев во время движения и готовы специально менять глушитель, чтобы звук был громким.

Эти результаты были получены Джулией Шермер, профессором психологии Университета Западного Онтарио (Канада), чья статья была опубликована в журнале Current Issues in Personality Psychology.

Как объяснила Джулия Шермер, по дороге домой из колледжа она регулярно вздрагивает от оглушительных аплодисментов, издаваемых автомобилями и мотоциклами с модифицированным глушителем. Этот рев и звуки, похожие на взрыв, пугают других пешеходов, водителей и животных по всему региону. Поэтому ей стало интересно, кто все эти люди, которые готовы нарушать закон, чтобы привлечь к себе внимание и причинить страдания другим (в Канаде менять глушитель запрещено).

Исследователи опросили 16 студентов обоего пола в возрасте от 37 до 529 лет. Участники онлайн-опроса должны были оценить, насколько они согласны с тремя утверждениями по 5-балльной шкале:

“Моя машина – это продолжение моего характера”.

“Я думаю, что громкие машины – это действительно круто”.

“Если я смогу, я переделаю глушитель, чтобы сделать машину больше”.

Все участники также прошли тестирование на “темный тетраэдр” личных качеств:

Нарциссизм,

Макиавелли,

психопат,

Бытовой садизм.

Результаты

Анализ собранных данных показал, что для того, чтобы обожать большой автомобиль, необходимо:

Во-первых, этот человек,

А во-вторых, психопаты и садисты.

Для психопатов характерны антиобщественное поведение, импульсивность, эгоизм, холодность, склонность к жестокости, а для бытовых садистов – склонность получать удовольствие от страданий других людей.

Молодому человеку с таким характером громкая езда – это круто, он чувствует глубокую личную связь с автомобилем и готов поменять глушитель, чтобы машина стала больше.

По словам Джулии Шермер, она ожидала, что любители громкой езды будут нарциссами, которые любят привлекать к себе внимание. Но за желанием пробежать по улице с оглушительным ревом скрывается совершенно иная реальность: не потребность во внимании, а отсутствие сочувствия и радости от причинения вреда.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.