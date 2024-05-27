Геомагнитные бури могут лишить человечество Интернета и электричества

Согласно последним исследованиям ученых, магнитные бури представляют серьезную угрозу современным технологиям и электричеству, что может привести к катастрофическим последствиям.

Эксперты отмечают, что если магнитные бури продолжат усиливаться, это может привести к более глобальным последствиям. Исторические прецеденты показывают, что сильные геомагнитные бури могут вызывать значительные разрушения. В 1859 году, во время так называемого “события Кэррингтона”, телеграфная система во всем мире вышла из строя. Телеграфисты столкнулись с поражением электрическим током, возгоранием телеграфной бумаги и даже неисправностями оборудования, когда батареи были отключены.

Но даже небольшая магнитная буря, которая произошла в Квебеке в 1989 году, вызвала серьезные проблемы. Во время шторма сильные магнитные токи повредили электросеть Гидро-Квебека, что привело к 5 миллионам отключений электроэнергии в течение девяти часов.

По мнению ученых, геомагнитные бури возникают из-за выброса массы с поверхности Солнца в сторону Земли, что вызывает взаимодействие с магнитным полем планеты. Эти события не только приводят к искажению и ослаблению магнитного поля, но и вызывают полярные сияния и другие природные явления.

Учитывая растущую зависимость человечества от электричества и технологий, научное сообщество выразило серьезную обеспокоенность и опаску по поводу катастрофы, которую могут принести магнитные бури в будущем.

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