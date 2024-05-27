27 мая — День Санкт-Петербурга

С днём рождения, Санкт-Петербург! Пусть новый твой год подарит нам открытия и счастливые истории спасения твоих шедевров!

Успехи Петра I в войне со Швецией обеспечили продвижение российской границы в северо-западном направлении. Одновременно с этим император искал место для новой столицы растущей империи. Так на берегах Невы возник город, получивший название Санкт-Петербург в честь небесного покровителя русского царя.

Дата праздника приурочена ко дню основания города 27 мая 1703 года. Именно тогда Петр I на отвоеванных у шведов землях заложил первый камень Петропавловской крепости, а девятью годами позже перенес сюда из Москвы столицу.

Первое же празднование Дня города в Санкт-Петербурге случилось 100 лет спустя. В юбилейный 1803 год император Александр I повелел украсить столицу праздничной иллюминацией – плошками с салом. В Петропавловской крепости, Адмиралтействе и на всех кораблях палили из пушек. А на следующий день к могиле Петра I возложили медаль с надписью «От благодарного потомства».

На 200-летие Санкт-Петербурга торжества столетней давности повторили. В 8 часов утра из Петропавловской крепости был сделан 21 пушечный выстрел. По акватории Невы прошли сотни украшенных кораблей. А еще в этот день в присутствии царской семьи был открыт Троицкий мост.

Ежегодным же празднование Дня города в Санкт-Петербурге стало после 2003 года.

С днём рождения, Санкт-Петербург! Пусть новый твой год подарит нам открытия и счастливые истории спасения твоих шедевров!

Всех питерцев – с днем города! Процветания и незабываемых белых ночей!

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