Партия “Солидарность Квебека” обновит свою программу перед выборами в провинции в 2026 году

Члены партии “Солидарность Квебека” (QS), собравшиеся на всеобщий съезд в воскресенье, проголосовали за “обновление” программы партии перед следующими выборами в 2026 году. Это означает, что она будет более короткой и “свободной от чрезмерно конкретных политических обязательств”.

При этом все равно придется соблюдать декларацию принципов QS. Несколько участников вышли к микрофону, чтобы пожаловаться на то, что для проведения мероприятия был установлен слишком короткий срок. Некоторые хотели, чтобы программа была пересмотрена и представлена на рассмотрение, но их предложение было отклонено.

Платформа партии на следующую избирательную кампанию также будет ограничена максимум пятью-шестью “предвыборными вопросами”.

Члены партии также в основном приняли Сагинейскую декларацию. Это были два условия, которые Надо-Дюбуа выдвинул, чтобы превратить QS в “правительственную партию” с “прагматичной” программой.

Однако члены организации отклонили содержащееся в декларации предложение отказаться от реформирования аграрного профсоюзного движения. Вместо этого активисты решили сохранить историческую позицию QS.

Первоначально Сагинейская декларация включала предложение о том, что QS “признает роль Союза производителей сельскохозяйственной продукции (UPA) и отказывается от реформирования сельскохозяйственного профсоюзного движения”.

Однако члены комиссии проголосовали за соответствующий текст, который гласит: “В вопросах сельского хозяйства Квебекская солидарность признает роль Союза производителей сельскохозяйственной продукции (UPA) в защите производителей на различных уровнях, поддерживая тот факт, что в нем высказываются самые разные мнения”.

Однако этот вопрос вызвал оживленные дебаты. Член парламента Вердена Алехандра Зага Мендес выступила в защиту UPA.

“Эти люди объединены в общий фронт, и прямо сейчас, как никогда, нам необходимо признать этот союз и даже их монополию, что придает им большую силу”, – сказала она.

У других была совершенно иная точка зрения. “Демократический подход UPA вызывает сожаление. Это хулиганство… UPA – это педаль газа для уничтожения сельского хозяйства в Квебеке, которая не представляет [вообще ничего]”, – сказал член QS, который также является фермером.

Члены парламента также проголосовали против введения налога на нездоровую пищу и против предоставления премьер-министру Квебека всех полномочий в области сельского хозяйства.

В субботу несколько членов комиссии вышли к микрофонам, чтобы выразить свое беспокойство или растерянность по поводу того, какую роль должна играть Сагинейская декларация: была ли она просто отчетом, балансовым отчетом или политическим документом?

Депутаты также утверждали, что некоторые предложения Сагинейской декларации противоречат программе партии.

Все это едва не привело к голосованию, которое могло оказать существенное влияние на декларацию. В конце концов, протестующие члены партии объединились в последнюю минуту.

QS погрузилась в кризис после того, как Эмили Лессар-Терьен ушла в отставку всего через несколько месяцев после своего избрания. В сообщении, объясняющем причины ее ухода, она раскритиковала “небольшую команду профессионалов, тесно спаянных вокруг” Надо-Дюбуа.

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